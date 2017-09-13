Автор ролика про Олега Тинькова сообщил об обысках

Адвокат кемеровских блогеров сказал, что на одного из них завели дело о клевете

Nemagia

Соавтор YouTube-канала Nemagia Михаил Печерский, опубликовавшего скандальный ролик про основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова, сегодня сообщил об обыске в кемеровской квартире другого участника - Алексея Псковитина. Печерский написал, что в квартире на ул. Свободы проходят оперативные мероприятия, причем адвоката туда не допускают.

«Медуза» сообщила со ссылкой на адвоката блогеров Сергея Воронина, что на Псковитина заведено уголовное дело по статье о клевете. Адвокат сказал, что следственная группа прилетела из Москвы, и не исключил возбуждения дела и против самого Печерского. Санкция статьи УК 128.1 за клевету без использования служебного положения - штраф до 500 000 руб. или обязательные работы на срок до ста шестидесяти часов.

В начале сентября Роскомнадзор решил заблокировать ролик Nemagia про «Тинькофф банк» и Олега Тинькова. Суд также запретил авторам распространять этот ролик. Роскомнадзор внесет адрес ролика в реестр запрещённых сайтов, после чего направит в Google (владеет YouTube) уведомление о решении суда, говорил Tjournal представитель ведомства Вадим Ампелонский.

24 августа стало известно, что Тинькофф банк подал иск о защите деловой репутации к кемеровским блогерам. Представитель банка уточнил, что те, кто поливает грязью Тинькофф банк, поливают грязью 6 млн его клиентов и 15 000 сотрудников по всей России. «А мы не любим, когда недобросовестные блогеры поливают грязью компанию, сотрудников, ее основателя и его семью и наших клиентов», – подчеркнул он.

Авторы ролика, в частности, утверждали, что Тиньков льстит владельцу Альфа-банка Михаилу Фридману, занимается сомнительным бизнесом, плохо относится к своим сотрудникам, хамит, не думает о клиентах и врет.