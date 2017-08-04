Расследование российского вмешательства в выборы в США перешло в новую фазу

В Вашингтоне созвано большое жюри для расследования российского вмешательства в выборы в США J. Scott Applewhite / AP

Спецпрокурор по России Роберт Мюллер, который расследует возможное вмешательство России в президентские выборы в США, созвал большое жюри в Вашингтоне, которое займется встречей сына Дональда Трампа с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Об этом первыми сообщили The Wall Street Journal и Reuters cо ссылкой на источники. Это означает, что расследование Мюллера перешло в новую фазу, оно становится серьезным и что оно продлится по крайней мере еще несколько месяцев. Формирование коллегии дает спецпрокурору право вызывать свидетелей, выписывать запросы, повестки в суд и судебные приказы, запрашивать документы. Большое жюри определяет, достаточно ли собрано веских доказательств для уголовного преследования фигурантов и для суда. Вопрос виновности подозреваемых коллегия не рассматривает.

По данным источника Reuters, коллегия жюри была созвана несколько недель назад. Два источника говорят, что жюри уже разослало повестки с вызовом лиц, связанных со встречей с Весельницкой, которая состоялась 9 июня 2016 г. в Трамп-тауэр. По данным СNN, жюри интересуется показаниями этих людей, а также документами, связанными со встречей. С российским адвокатом в июне прошлого года беседовал Дональд Трамп-младший, при этом, как выяснили СМИ, присутствовали зять Трампа Джаред Кушнер и руководитель избирательной кампании Пол Манафорт. Из опубликованной переписки Трампа-младшего следует, что его уговорили на встречу с Весельницкой, пообещав компромат на Хиллари Клинтон, собранный якобы российским правительством в порядке помощи Трампу на выборах.

Президент Трамп неоднократно отрицал, что Россия ему как бы то ни было помогала на выборах, он говорил, что в России у него нет ни активов, ни деловых интересов, ни связей. Тему возможного российского вмешательства он считает пиар-ходом демократов, которые пытаются оправдаться за проигрыш Клинтон на выборах, а расследование этого вмешательства он называл «охотой на ведьм». Россия неоднократно заявляла, что принципиально не вмешивается в политику других государств. Тем не менее, американские спецслужбы убеждены, что Россия пыталась вмешаться в предвыборную кампанию на президентских выборах 2016 г., чтобы изменить расклад в пользу Трампа.

Весельницкую вечером 3 августа в эфире «России 24» спросили, вызывали ли ее в конгресс для дачи показаний о встрече с сыном Трампа. «Нет, я им там не нужна. Я же им всю историю переверну с ног на голову, - цитирует ее "Интерфакс". - Почему не нужна? Им не нужна правда, в этот конкретный момент сегодня правда там не нужна. Им нужен враг, и это понятно». «Кто-то хочет подкопнуть под Трампа, кто-то хочет дальше эскалацию отношений с Россией проводить - в чем причина, я не специалист, не политолог, копаться в этом не буду», - сказала она.

Специальный юрисконсульт президента Тай Кобб, в обязанности которого входит комментирование «российского расследования», сказал CNN, что не знал, что Мюллер созвал больше жюри. Он отметил, что такая коллегия обычно действует в закрытом режиме. По его словам, Белый дом приветствует любые действия, которые ускорят расследование и обеспечат его справедливость. От имени администрации США он пообещал полное сотрудничество с расследованием. Представитель Мюллера от комментариев отказался.

Трамп проигнорировал вопросы о жюри, которые выкрикивали журналисты, отмечает CNN. Выступая на встрече со сторонниками в Западной Виргинии, он заявил, что все утверждения, будто бы Россия вмешивалась в выборы в его пользу, полностью сфабрикованы. Он победил на выборах не благодаря России, а благодаря поддержке избирателей, цитирует его Fox News. Он считает, что лучше бы спецслужбы занялись проблемой 33 000 стертых электронных писем Хиллари Клинтон.

Еще один адвокат Трампа Джей Секьюлоу сказал Fox News, что созыв большого жюри не является экстраординарным шагом. Комментируя Reuters развитие событий, бывший прокурор Пол Кэллан сказал, что «это уже серьезно». По его словам, с учетом того, что расследование началось уже несколько месяцев назад, созыв коллегии присяжных может означать, что Мюллер нашел информацию, которая говорит о возможности уголовного расследования. Но против кого будут выдвинуты обвинения, Кэллан не представляет.

В сенате конгресса США 3 августа были представлены два законопроекта, составленных с целью помешать Трампу отправить Мюллера в отставку, сообщает Chicago Tribune. Один внесли сенатор-республиканец Том Тиллис и сенатор-демократ Кристофер Кунс, второй - республиканец Линдси Грэм и демократ Кори Букер. Суть их предложений сводится к усложнению процедуры увольнения спецпрокурора, например, они предлагают разрешить такие отставки только с одобрения суда.

Трамп-младший ранее рассказывал, что от встречи с Весельницкой он ждал компромата на Клинтон, но никаких разоблачающих документов представлено не было, а речь в итоге шла о проблеме усыновления российских сирот в США. Отец об этой встрече не знал, утверждает он. Джаред Кушнер про эту встречу говорил, что она была одной из сотен и тысяч, которые он провел за время предвыборной кампании и переходного периода перед инаугурацией, малозначимые контакты он попросту мог забыть. The Washington Post недавно сообщила, что первое заявление Трампа-младшего о встрече с Весельницкой было буквально надиктовано Трампом-старшим. В Белом доме на это заявили, что президент ничего не диктовал, а просто использовал свой авторитет, что сделал бы любой отец, и дал сыну советы.