Равнение на Никсона

Коми подтвердил, что Трамп требовал от него, во-первых, «верности», во-вторых, закрытия расследования в отношении Майка Флинна Alex Brandon / AP

После столь ожидаемых показаний под присягой бывшего директора ФБР Джеймса Коми судьба президентства Трампа в значительной степени зависит от специального прокурора Роберта Мюллера, бывшего директора ФБР. Наибольшую угрозу для нынешнего президента представляет возможность обвинения не в государственной измене, для чего пока нет оснований, а в препятствии правосудию. Показания Коми сами по себе не достаточны для предъявления обвинения, но могут стать одним из важных элементов в системе доказательств в будущем.

В ходе открытой части слушаний в сенатском комитет по разведке Джеймс Коми подтвердил предыдущие сообщения СМИ о том, что Трамп требовал от него, во-первых, «верности», во-вторых, закрытия расследования в отношении Майка Флинна (бывшего советника по национальной безопасности), в-третьих, публичного заявления о том, что нет «сговора» между командой Трампа и Москвой.

Также Коми подтвердил, что Роберт Мюллер проводит расследование в отношении Трампа по такому составу преступления, как препятствие правосудию.

Наиболее драматическим моментом сенатских слушаний было заявление Джеймса Коми о том, что администрация Трампа солгала (было использовано именно это слово) о причинах его увольнения. Он сказал, что считает оскорбительным не только для себя, но и для всех сотрудников ФБР утверждение о том, что ФБР якобы находится в состоянии хаоса. «Я был уволен из-за расследования по России, с тем чтобы изменить то, как оно проводится», - сказал Коми.

Коми также заявил, что попросил одного из друзей, профессора Колумбийского университета, сделать публичными свои записи разговоров с Трампом. Коми пояснил, что пошел на такой шаг с целью инициировать назначение специального прокурора по делу о «русском следе» в выборах президента США в прошлом году.

Сейчас эти записи находятся у специального прокурора. Ричард Берр, председатель сенатского комитета по разведке, запросил у Коми копии этих записей и получил согласие. Коми делал эти записи после каждого разговора с Трампом и архивировал в ФБР. Они представляют собой важное вещественное доказательство в расследовании. В соответствии с американской правовой традицией, записи сотрудников ФБР, сделанные по определенным правилам, всегда принимаются судом в ходе выяснения обстоятельств дела. Коми также отметил, что в разное время общался с Джорджем Бушем-младшим и Бараком Обамой в бытность их главами государства, но ни один из разговоров не вызывал у него желания зафиксировать содержание.

Ситуация все больше напоминает Уотергейт. Трамп, вероятно, как и Никсон, делает аудиозаписи своих разговоров. В своем аккаунте в твиттере нынешний президент США написал недавно: «Коми следует надеяться, что аудиозаписи наших с ним разговоров не будут опубликованы». После этого выяснилось, что, будучи бизнесменом, Трамп постоянно записывал своих сотрудников в Trump Tower. Конгресс США требует от Белого дома предоставить эти материалы, чтобы сопоставить их с записями Коми. Пока все сотрудники Белого дома просто отказываются комментировать эту ситуацию с записями Трампа.

Что дальше?

Для гипотетического обвинения Дональда Трампа в препятствии правосудию необходимо установить замысел поступков президента, что, отмечают юристы, достаточно сложно сделать. Впрочем, характер поведения президента уже сейчас говорит о многом. Так, Адам Шифф, старший демократ в комитете Палаты представителей по разведке, который тоже проводит расследование роли России в выборах в США, заметил, что «Трамп приказал всем покинуть комнату, когда просил Коми прекратить расследование по Флинну, это означает, что он отдавал себе отчет в том, что делает что-то неподобающее». Также следует напомнить, что в ходе предвыборной кампании Трамп раскритиковал Билла Клинтона за встречу с Лореттой Линч, министром юстиции США в тот момент, которая руководила расследованием дела в отношении Хиллари Клинтон по неподобающему обращению с секретной информацией и использованию личной электронной почты. Иными словами, Трамп понимает, что нельзя вмешиваться в ход расследования.

Пол Райан, спикер Палаты представителей, пока еще дает Трампу право на ошибку: «Президент - новичок в Вашингтоне, он не знает всех правил взаимодействия с министерством юстиции и ФБР».

Важная деталь - специальный прокурор не имеет право предъявить уголовное обвинение президенту, он готовит материалы, а собственно обвинение и процедуру импичмента инициирует Палата представителей. По конституции США, Палата представителей предъявляет обвинение президенту, затем в Сенате идет суд. В случае признания виновным президент отстраняется от власти.

Будущее Трампа во-многом зависит от скорости падения его рейтинга. По состоянию на 7 июня его деятельность одобряют 37% американцев, это самый низкий рейтинг среди всех президентов на пятом месяце пребывания у власти. Пока республиканцы, зажав носы, поддерживают Трампа, но если его рейтинг упадет еще ниже, они могут разорвать с президентом, посчитав, что наносят своей партии вред таким поведением.

Впрочем, в следующем году пройдут промежуточные выборы в конгресс США, на которых будет переизбран весь состав Палаты представителей и треть сенаторов. Демократам для возвращения контроля над Палатой представителей нужно 24 места. Президентские выборы прошлого года показали, что в 23 округах, считающихся республиканскими, Клинтон набрала больше голосов, чем Трамп. У демократов есть шансы получить одну из палат конгресса США. В Сенате на перевыборы в основном идут демократы, и вероятность получения контроля над этой палатой довольно низка.

У Трампа еще много времени, чтобы наделать ошибок. Вероятен сценарий, в котором демократы, получив большинство в Палате представителей, выдвигают обвинение Трампу, а республиканцы в Сенате под давлением общественного мнения его поддерживают.

Автор – доцент Финансового университета при правительстве РФ