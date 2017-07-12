Трамп-младший и юрист Весельницкая рассказали о встрече в Трамп-тауэр 9 июня 2016 года
- Наталья Райбман,
- Людмила Климентьева
- / Ведомости
У российского адвоката Натальи Весельницкой не было никакой компрометирующей информации на кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, утверждает она. Она подтвердила АР, что действительно встречалась с сыном Дональда Трампа во время предвыборной кампании, но никакого компромата у нее не было - более того, Трамп-младший был об этом проинформирован.
Дональд Трамп-младший ранее заявил, что ему предложили встретиться с российским адвокатом именно ради информации, которая может скомпрометировать Клинтон, и опубликовал подтверждающую это электронную переписку. Из переписки с основным посредником - журналистом Робом Голдстоуном - следовало, что Трампу обещали сведения от некоего «российского прокурора», что передаст их «российский правительственный адвокат» и что это часть действий российского правительства в поддержку Трампа-старшего.
Трамп-младший не возражал против таких источников информации. Сын президента сообщал, что Голдстоун организовывал встречу по предложению их общего знакомого Эмина, по словам Голдстоуна, Эмин и его отец Арас узнали интересующую его информацию на встрече с прокурором. На встрече, по его словам, выяснилось, что такой информации у Весельницкой нет, и она предлагала обсудить проблему усыновления российских сирот американцами.
Обстоятельствами встречи уже заинтересовались спецпрокурор Роберт Мюллер, который возглавляет расследование ФБР «российского следа» в президентских выборах, и проводящий такое же расследование комитет Сената по разведке. Трамп-старший в Twitter похвалил сына за открытость и назвал «великим человеком, который любит нашу родину».
По словам Весельницкой, у нее не могло быть никакой компрометирующей информации. Она заявила, что представляет только саму себя и что она не связана с российскими властями. Встретиться с Трампом-младшим ей предложили в частном порядке, вне связи с тем обстоятельством, что он - сын кандидата в президенты. На момент встречи она даже не была уверена, стал ли Трамп-старший выдвиженцем на пост президента от Республиканской партии или еще нет.
NBC News Весельницкая сказала, что у нее никогда не было даже намерения получить компромат на Клинтон. На просьбу прокомментировать противоположные заявления Трампа-младшего она предположила, что «им так хотелось получить такую информацию, что они могли слышать, что хотели слышать». Интервью NBC она дала до того, как сын президента выложил переписку с посредником относительно грядущей встречи с ней.
Заинтересовать окружение Трампа, по ее мнению, могла имевшаяся у нее информация, которую она получила, изучая обвинения в адрес своего клиента Дениса Кацыва, чья кипрская компания Prevezon Holdings первой в США попала под расследование по «акту Магнитского» - на предмет предположительного вывода в Штаты средств, уведенных от налогообложения в России. Собирая информацию в пользу Кацыва, она узнала о компании, которой руководит бывший гражданин США, которая, по ее данным, не платит налоги ни в России, ни в США и которая могла быть спонсором демократической партии. Сведения об этой компании могли заинтересовать Трампа-младшего, полагает Весельницкая. Она добавила, что пыталась добиться парламентского расследования обвинений в адрес своего клиента.
Дональд Трамп и его связи с Россией
Встречи именно с сыном Трампа она не добивалась, она просто распространяла среди знакомых и знакомых знакомых информацию о том, что в действительности стоит за «актом Магнитского», в надежде, что кто-то может вывести ее на конгресс и добиться слушаний. NBC News адвокат призналась, что на днях поняла, что значит - проснуться всемирно знаменитой. То, что встреча была организована по просьбе Эмина Агаларова, сына Араса Агаларова, основавшего Crocus Group, Весельницкая узнала только впоследствии. С Трампом-младшим музыкант и продюсер Эмин Агаларов был знаком с 2013 г. Арас Агаларов встречался с Дональдом Трампом на конкурсе красоты «Мисс Вселенная» в Москве.
Встреча Весельницкой и сына кандидата в президенты состоялась 9 июня 2016 г. в Трамп-тауэр и продолжалась 20-30 минут. Сначала в кабинете были трое мужчин, потом она поняла, что это были зять кандидата в президенты Джаред Кушнер и руководитель избирательной кампании Пол Манафорт. Кушнер присутствовал при беседе только первые 7-10 минут, а потом вышел и больше не возвращался. Манафорт, по ее словам, с отсутствующим видом читал что-то в телефоне и активного участия в беседе не принимал. Она добавила, что ей довольно быстро задали единственный вопрос: есть ли у нее финансовые документы, которые могут подтвердить, что руководство демократической партии могло получать спонсорские средства из ненадлежащих источников. Таких документов у нее не было и она и не пыталась их искать, утверждает Весельницкая.
Трамп-младший подтвердил и состав встречи, и ее продолжительность. В интервью Fox News он сказал, что встреча была пустой, продолжалась около 20 минут и он о ней бы и не вспомнил, если бы не нынешний скандал. Он признал, что знай он, чем все обернется, заранее, он бы, вероятно, действовал в 2016 г. несколько иначе. Однако тогда он, желая заполучить полезную для кампании отца информацию, согласился на встречу, так как рассчитывал услышать какие-то конкретные обвинения или доказательства. Однако все кончилось ничем. Он добавил, что Голдстоун потом даже извинился, что зря потратил его время. Отцу об этой встрече он ничего не говорил.
Весельницкая - адвокат с 2009 г., ранее она работала в Гута-банке и в прокуратуре Подмосковья, выяснила «Фонтанка», которая проследила связи Весельницкой с прокурорами и с менеджерами РЖД. Ранее Financial Times сообщала, что никакого компромата у Весельницкой быть не могло: во встрече с Трампом-младшим она, вероятно, искала шанс пролоббировать отмену США «акта Магнитского» и помочь одному из своих клиентов. Газета описывает Весельницкую как давнего противника руководителя фонда Hermitage Уильяма Браудера. «Фонтанка» выделяет в окружении Весельницкой бывшего зампрокурора Подмосковья и бывшего первого замминистра транспорта Московской области Александра Митусова. Сейчас он является вице-президентом «СГ-транса» – ведущего железнодорожного оператора по перевозке нефтегазовых и нефтехимических грузов. «Фонтанка» напоминает, что «СГ-транс» является стратегическим партнером структуры Геннадия Тимченко «Трансойл». Отец ее клиента Дениса Кацыва, Петр Кацыв, бывший прямой начальник Митусова, с 2014 г. является вице-президентом РЖД.
Арас Агаларов на просьбу Business FM прокомментировать выложенные скриншоты переписки Трампа-младшего с его упоминанием ответил, что думает, что «это какие-то выдумки». «Это я не знаю, кто выдумывает. При чем тут Хиллари Клинтон? Я не знаю. Я и Роба Голдстоуна толком не знаю», - сказал он. Он подтвердил, что его сын Эмин знаком с Трампом-младшим, о чем они общались, он не знает. Голдстоун, по его словам, «работал с Эмином, работал какой-то период», «в качестве менеджера, наверное, или продвигал что-то в Америке», связанное с шоу-бизнесом.
Комментируя переписку Трампа-младшего и Голдстоуна и упоминание «королевского прокурора», АР предполагает, что британец Голдстоун таким образом назвал сотрудника государственного надзорного органа в России. АР также напоминает, прокуратуру в России возглавляет близкий к президенту Путину Юрий Чайка. Reuters объясняет, что в России эквивалентом королевского прокурора является генпрокурор.