Трамп-младший и юрист Весельницкая рассказали о встрече в Трамп-тауэр 9 июня 2016 года

По словам Весельницкой, у нее не могло быть никакой компрометирующей информации Alexander Zemlianichenko / AP

У российского адвоката Натальи Весельницкой не было никакой компрометирующей информации на кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, утверждает она. Она подтвердила АР, что действительно встречалась с сыном Дональда Трампа во время предвыборной кампании, но никакого компромата у нее не было - более того, Трамп-младший был об этом проинформирован.

Дональд Трамп-младший ранее заявил, что ему предложили встретиться с российским адвокатом именно ради информации, которая может скомпрометировать Клинтон, и опубликовал подтверждающую это электронную переписку. Из переписки с основным посредником - журналистом Робом Голдстоуном - следовало, что Трампу обещали сведения от некоего «российского прокурора», что передаст их «российский правительственный адвокат» и что это часть действий российского правительства в поддержку Трампа-старшего.

Трамп-младший не возражал против таких источников информации. Сын президента сообщал, что Голдстоун организовывал встречу по предложению их общего знакомого Эмина, по словам Голдстоуна, Эмин и его отец Арас узнали интересующую его информацию на встрече с прокурором. На встрече, по его словам, выяснилось, что такой информации у Весельницкой нет, и она предлагала обсудить проблему усыновления российских сирот американцами.

Обстоятельствами встречи уже заинтересовались спецпрокурор Роберт Мюллер, который возглавляет расследование ФБР «российского следа» в президентских выборах, и проводящий такое же расследование комитет Сената по разведке. Трамп-старший в Twitter похвалил сына за открытость и назвал «великим человеком, который любит нашу родину».

По словам Весельницкой, у нее не могло быть никакой компрометирующей информации. Она заявила, что представляет только саму себя и что она не связана с российскими властями. Встретиться с Трампом-младшим ей предложили в частном порядке, вне связи с тем обстоятельством, что он - сын кандидата в президенты. На момент встречи она даже не была уверена, стал ли Трамп-старший выдвиженцем на пост президента от Республиканской партии или еще нет.

NBC News Весельницкая сказала, что у нее никогда не было даже намерения получить компромат на Клинтон. На просьбу прокомментировать противоположные заявления Трампа-младшего она предположила, что «им так хотелось получить такую информацию, что они могли слышать, что хотели слышать». Интервью NBC она дала до того, как сын президента выложил переписку с посредником относительно грядущей встречи с ней.

Заинтересовать окружение Трампа, по ее мнению, могла имевшаяся у нее информация, которую она получила, изучая обвинения в адрес своего клиента Дениса Кацыва, чья кипрская компания Prevezon Holdings первой в США попала под расследование по «акту Магнитского» - на предмет предположительного вывода в Штаты средств, уведенных от налогообложения в России. Собирая информацию в пользу Кацыва, она узнала о компании, которой руководит бывший гражданин США, которая, по ее данным, не платит налоги ни в России, ни в США и которая могла быть спонсором демократической партии. Сведения об этой компании могли заинтересовать Трампа-младшего, полагает Весельницкая. Она добавила, что пыталась добиться парламентского расследования обвинений в адрес своего клиента.

Дональд Трамп и его связи с Россией

Charles Tasnadi / AP В 1986 г. Дональд Трамп и посол СССР в США Юрий Дубинин (на фото) встретились в Нью-Йорке за ланчем, где обсудили расположенный на Пятой авеню небоскреб «Трамп-тауэр». «Слово за слово, и вот я уже говорю о строительстве большого роскошного отеля напротив Кремля в партнерстве с советским правительством», - вспоминал бизнесмен этот разговор в книге «Искусство заключать сделки». По приглашению Дубинина Трамп прилетал в Москву, чтобы обсудить проект гостиницы 1/14 Richard Drew / AP Гостиницу в Москве так и не построили, но помощникам Трампа удалось договориться о том, что Михаил Горбачев с супругой посетят «Трамп-тауэр» во время визита в Нью-Йорк в 1988 г. Однако Горбачев ограничился другими достопримечательностями Манхэттена (на фото в центре), так и не доехав до Трампа. А миллиардер кинулся приветствовать в вестибюле своей башни человека, похожего на советского лидера, — как сообщало AP, это был победитель конкурса двойников Горбачева, которого привезли журналисты одного из телеканалов, чтобы разыграть Трампа 2/14 Илона Колесниченко / ТАСС Трамп не утратил интереса к России и после распада СССР. В 1997 г. он пытался добиться разрешения на установку на Гудзоне гигантской статуи Христофора Колумба работы Зураба Церетели. Памятник, превосходящий высотой Статую свободы, отказались принять несколько городов США, в итоге его установили в Пуэрто-Рико только в июне 2016 г. 3/14 K.C. Alfred / Zuma / TASS Согласно изученным FT реестрам прав на недвижимое имущество в США, в 2000-е гг. россияне потратили миллионы долларов на недвижимость в объектах, построенных компанией Трампа, особенно в Майами. В Trump Organisation заявляли, что не думают, будто россияне могли потратить на эти покупки больше денег, чем клиенты из других стран 4/14 Danny Moloshok / AP В 2005 г. Трамп в партнерстве с компанией Drinks Americas запустил продажу водки под собственным брендом. Как уверял миллиардер, к лету 2006 г. коктейль T&T («Трамп с тоником») должен был стать самым популярным в США. Премиальная версия водки Трампа 24K Super Premium Vodka продавалась в бутылках, украшенных золотой буквой Т в 24 карата. Ее презентовали на «Ярмарке миллионеров» в Москве в 2007 г. Однако в итоге водочный проект Трампа провалился и был свернут 5/14 Steve Mitchell / AP В 2008 г. российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев приобрел у Трампа его особняк в Палм-Бич за $95 млн. Это была самая крупная сделка Трампа с кем-либо из России и одна из крупнейших сделок в Палм-Бич. Она оказалась очень прибыльной для американского миллиардера: сам он купил этот особняк четырьмя годами ранее всего за $41 млн. Трамп отрицал, что был знаком с Рыболовлевым, и уверял, что покупатель особняка оказался россиянином по чистой случайности 6/14 Cheryl Senter / AP Во время маркетинговой кампании проекта Trump SoHo сын миллиардера Эрик Трамп (на фото слева) заявил журналистам, что «русские — лучшие покупатели недвижимости», а сам миллиардер добавил, что ему «очень нравится Владимир Путин». Другой его сын, Дональд Трамп-младший, признался изданию eTurboNews, что россияне составляют непропорционально большую долю клиентов во многих проектах, принадлежащих семье. «Мы видим, что деньги из России текут рекой», — передает его слова FT 7/14 Екатерина Чеснокова / РИА Новости В 2013 г. бизнесмен Арас Агаларов (на фото справа) договорился с Трампом о проведении в Москве конкурса красоты «Мисс Вселенная» (тогда Трамп владел правами на него). Сумма сделки составила $14 млн. Трамп пригласил на конкурс Владимира Путина, написав в Twitter, что тот может стать его «новым лучшим другом», если придет. Вместо Путина на шоу присутствовал Владимир Кожин, тогда занимавший должность управляющего делами президента. Агаларов тогда же заявлял, что договорился с Трампом о строительстве «Трамп-тауэр» в Москве 8/14 Mindaugas Kulbis / AP Вопрос о связях Трампа с Россией активно обсуждается во время нынешней президентской кампании. Так, миллиардер привлек внимание высказываниями в поддержку Путина и его политики. Тот, в свою очередь, в декабре 2015 г. назвал Трампа «талантливым», бизнесмен счел этот комплимент «большой честью». На встрече с журналистами в 2014 г. Трамп утверждал, что говорил с Путиным «опосредованно и напрямую» и тот был очень приятным собеседником. Впоследствии Трамп отрицал, что когда-либо встречался с Путиным 9/14 Rick Wilking / Reuters Несколько человек, работавших с Трампом во время президентской кампании, оказались связаны с Россией. Начальник предвыборного штаба Пол Манафорт (на фото) в августе 2016 г. ушел в отставку на фоне скандала , связанного с его работой консультантом бывшего президента Украины Виктора Януковича. После бегства последнего в 2014 г. власти Украины обнаружили финансовые документы, согласно которым Манафорт мог получить от Партии регионов $12,7 млн. Сам он это отрицал. Переводчик, работавший с Манафортом на Украине, по словам коллег, имел отношение к российской военной разведке, пишет FT 10/14 Evan Vucci / AP В отставку ушел и консультант по внешней политике Картер Пейдж, когда-то работавший в российском офисе Merrill Lynch и консультировавший «Газпром». Пейджа заподозрили в частных переговорах с российскими чиновниками о снятии санкций в случае победы Трампа, один из сенаторов попросил ФБР провести расследование. А советник Трампа по национальной безопасности генерал Майкл Флинн (на фото), выступающий за более тесные связи с Россией, признавался в интервью, что ему заплатили за участие и выступление на юбилее телеканала RT, где он сидел рядом с Путиным 11/14 Patrick Semansky / AP «Может быть, никакого взлома [ переписки демократов ] и не было, но они все время обвиняют Россию — это потому, что они хотят опорочить меня связями с Россией. Я знаю о России, но не знаю ничего о ее внутренних делах. У меня нет бизнеса и нет кредитов в России», — заявил Трамп во время вторых теледебатов. «Trump Organisation не имеет никакой собственности в России, и публикации в прессе на эту тему сфабрикованы», — передает FT слова вице-президента и специального советника Trump Organisation Майкла Коэна 12/14 Allen Eyestone / Zuma / TASS Автор книги «Правда о Трампе» Майкл Д’Антонио считает, что кандидата от республиканцев привлекают сила и жесткость российских олигархов, а также их богатство. «Фактически его можно назвать "Красный Дональд". Он уделяет России значительное внимание, и это, конечно, заставляет людей задаваться вопросами», — говорит Д’Антонио 13/14 Mladen Antonov / AP Бывший посол США в России и советник Барака Обамы Майкл Макфол считает заявления Трампа о российской политике «пугающими». «Предпочел бы Путин, чтобы президентом стал Трамп? Конечно же, да. Почему бы ему не хотеть этого? Трамп высказывается в поддержку политики Путина», — заключает Макфол 14/14

Встречи именно с сыном Трампа она не добивалась, она просто распространяла среди знакомых и знакомых знакомых информацию о том, что в действительности стоит за «актом Магнитского», в надежде, что кто-то может вывести ее на конгресс и добиться слушаний. NBC News адвокат призналась, что на днях поняла, что значит - проснуться всемирно знаменитой. То, что встреча была организована по просьбе Эмина Агаларова, сына Араса Агаларова, основавшего Crocus Group, Весельницкая узнала только впоследствии. С Трампом-младшим музыкант и продюсер Эмин Агаларов был знаком с 2013 г. Арас Агаларов встречался с Дональдом Трампом на конкурсе красоты «Мисс Вселенная» в Москве.

Встреча Весельницкой и сына кандидата в президенты состоялась 9 июня 2016 г. в Трамп-тауэр и продолжалась 20-30 минут. Сначала в кабинете были трое мужчин, потом она поняла, что это были зять кандидата в президенты Джаред Кушнер и руководитель избирательной кампании Пол Манафорт. Кушнер присутствовал при беседе только первые 7-10 минут, а потом вышел и больше не возвращался. Манафорт, по ее словам, с отсутствующим видом читал что-то в телефоне и активного участия в беседе не принимал. Она добавила, что ей довольно быстро задали единственный вопрос: есть ли у нее финансовые документы, которые могут подтвердить, что руководство демократической партии могло получать спонсорские средства из ненадлежащих источников. Таких документов у нее не было и она и не пыталась их искать, утверждает Весельницкая.

Трамп-младший подтвердил и состав встречи, и ее продолжительность. В интервью Fox News он сказал, что встреча была пустой, продолжалась около 20 минут и он о ней бы и не вспомнил, если бы не нынешний скандал. Он признал, что знай он, чем все обернется, заранее, он бы, вероятно, действовал в 2016 г. несколько иначе. Однако тогда он, желая заполучить полезную для кампании отца информацию, согласился на встречу, так как рассчитывал услышать какие-то конкретные обвинения или доказательства. Однако все кончилось ничем. Он добавил, что Голдстоун потом даже извинился, что зря потратил его время. Отцу об этой встрече он ничего не говорил.

Весельницкая - адвокат с 2009 г., ранее она работала в Гута-банке и в прокуратуре Подмосковья, выяснила «Фонтанка», которая проследила связи Весельницкой с прокурорами и с менеджерами РЖД. Ранее Financial Times сообщала, что никакого компромата у Весельницкой быть не могло: во встрече с Трампом-младшим она, вероятно, искала шанс пролоббировать отмену США «акта Магнитского» и помочь одному из своих клиентов. Газета описывает Весельницкую как давнего противника руководителя фонда Hermitage Уильяма Браудера. «Фонтанка» выделяет в окружении Весельницкой бывшего зампрокурора Подмосковья и бывшего первого замминистра транспорта Московской области Александра Митусова. Сейчас он является вице-президентом «СГ-транса» – ведущего железнодорожного оператора по перевозке нефтегазовых и нефтехимических грузов. «Фонтанка» напоминает, что «СГ-транс» является стратегическим партнером структуры Геннадия Тимченко «Трансойл». Отец ее клиента Дениса Кацыва, Петр Кацыв, бывший прямой начальник Митусова, с 2014 г. является вице-президентом РЖД.

Арас Агаларов на просьбу Business FM прокомментировать выложенные скриншоты переписки Трампа-младшего с его упоминанием ответил, что думает, что «это какие-то выдумки». «Это я не знаю, кто выдумывает. При чем тут Хиллари Клинтон? Я не знаю. Я и Роба Голдстоуна толком не знаю», - сказал он. Он подтвердил, что его сын Эмин знаком с Трампом-младшим, о чем они общались, он не знает. Голдстоун, по его словам, «работал с Эмином, работал какой-то период», «в качестве менеджера, наверное, или продвигал что-то в Америке», связанное с шоу-бизнесом.

Комментируя переписку Трампа-младшего и Голдстоуна и упоминание «королевского прокурора», АР предполагает, что британец Голдстоун таким образом назвал сотрудника государственного надзорного органа в России. АР также напоминает, прокуратуру в России возглавляет близкий к президенту Путину Юрий Чайка. Reuters объясняет, что в России эквивалентом королевского прокурора является генпрокурор.