«Кремлевская связная» Трампа-младшего оказалась лоббисткой по «делу Магнитского»

По данным The New York Times, сын Трампа знал, что обещанный компромат на Клинтон собрали в России

Хиллари Клинтон и Дональд Трамп Mike Blake / Reuters

Российский юрист Наталья Весельницкая, с которой в разгар предвыборной кампании встречался Дональд Трамп-младший ради обещанного компромата на Хиллари Клинтон, работала в ГУТА-банке и прокуратуре Подмосковья. Это выяснила «Фонтанка.ру».

Еще и IKEA Наталья Весельницкая - адвокат КСХП «Химки» в многолетнем споре с IKEA в России за участки «Химки бизнес парка». Из исков, поданных КСХП «Химки», следует, что в августе 1993 г. администрация Химок изъяла у КСХП около 20 га и передала в долгосрочную аренду IKEA. Впоследствии из этого участка были выделены 16,4 га, где сейчас стоят два здания «Химки бизнес парка». В 2011 г. эта земля стала собственностью шведской компании. КСХП «Химки» посчитало, что земля все еще принадлежит ему, и в 2012 г. обратилось в суды.

Весельницкой 42 года, статус адвоката она имеет с 2009 г., пишет издание. На просьбу «Фонтанки» прокомментировать содержание и результаты переговоров с командой Трампа она пока не ответила. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что Весельницкую в Кремле не знают. Дональд Трамп-младший заявил, что встреча с российским юристом не была для него полезной, интересующую его информацию он не получил.

По данным The New York Times, Трамп-младший знал, что компромат на Хиллари Клинтон, которую ему якобы предоставит Весельницкая, собран властями России как часть усилий, призванных способствовать избранию Трампа-старшего президентом США. Газета пишет, что Трамп-младший получил письмо соответствующего содержания от журналиста Роба Голдстона, ставшего посредником при организации встречи c Весельницкой 9 июня 2016 г. Сам Трамп-младший признал, что интересовался компроматом, но заявил, что не считал Голдстона посредником Кремля. NYT указывает, что речь, вероятно, шла о более чувствительной информации о Клинтон, чем раскрытая в результате утечки данных Демократической партии.

Financial Times пишет, что никакого компромата у Весельницкой быть не могло: во встрече с Трампом-младшим она, вероятно, искала шанс пролоббировать отмену США «акта Магнитского» и помочь одному из своих клиентов. Газета описывает Весельницкую как давнего противника руководителя фонда Hermitage Уильяма Браудера. Год назад она была в США, представляя интересы «друга семьи» Петра Кацыва, компанию которого обвиняли в отмывании части денег, полученных от налоговых махинаций, вскрытых скончавшимся с тюрьме работавшим на Браудера Магнитским, пишет FT.

По сведениям газеты, именно Весельницкая тогда же организовала показ в Нью-Йорке фильма «Акт Магнитского», в котором именно Браудер обвинялся в хищении $230 млн из российского бюджета и организации убийства Магнитского с целью прикрытия хищения.

Встреча с результатом

«Голдстон связался с Трампом-младшим по электронной почте и сообщил, что у некоторых людей есть информация о возможных злоупотреблениях <…> Хиллари Клинтон в ее работе с Россией, – так на запрос FT ответил по электронной почте Алан Фьютерфас, нью-йоркский адвокат Трампа-младшего. – Главный вывод, который Трамп-младший сделал из этого общения [с Голдстоном], – что у кого-то есть информация, которая потенциально может помочь в кампании [его отца] и что она исходит от кого-то, кого он знает». Встреча с Весельницкой, по утверждению Фьютерфаса, длилась «около 20-30 минут и завершилась безрезультатно». Сообщения о контакте его клиента с Весельницкой – «это много шума из ничего».

С этим не согласен Адам Шифф, высокопоставленный демократ в комитете по разведке палаты представителей. «Если Трамп-младший уже в июне узнал о намерении Кремля помочь Трампу[-старшему], это произошло задолго до того, как об этом стало известно общественности», – написал Шифф в Twitter. Он указал, что первые публикации данных, полученных со взломанного сервера национального комитета демократической партии, появились более чем через месяц после этой встречи; представители разведывательного сообщества США впоследствии заявляли на слушаниях в конгрессе о своей уверенности в том, что сервер был взломан по указанию российских властей.

В чьих интересах?

«Фонтанка» выделяет в окружении Весельницкой бывшего зампрокурора Подмосковья и бывшего первого замминистра транспорта Московской области Александра Митусова. Сейчас он является вице-президентом «СГ-транса» – ведущего железнодорожного оператора по перевозке нефтегазовых и нефтехимических грузов. «Фонтанка» напоминает, что «СГ-транс» является стратегическим партнером структуры Геннадия Тимченко «Трансойл». Петр Кацыв, бывший прямой начальник Митусова, с 2014 г. является вице-президентом РЖД.

Весельницкая в 2015 г. стала адвокатом сына Кацыва Дениса, чья кипрская компания Prevezon Holdings попала в США под расследование на предмет предположительного вывода в Штаты средств, уведенных от налогообложения в России. Также «Фонтанка» выяснила, что Весельницкая, Митусов и Кацывы в подмосковных судах подавали коллективные иски к общественникам и СМИ о защите чести и достоинства по поводу публикаций о возможной причастности к сомнительным сделкам в Подмосковье.

Иск к Prevezon был подан в сентябре 2013 г. на основании «акта Магнитского», инициированного основателем хедж-фонда Hermitage Capital Management Уильямом Браудером, и стал первым случаем применения этого закона на практике. Власти США полагали, что деньги, о хищении которых заявил Сергей Магнитский, были отмыты структурами, аффилированными с Prevezon, в том числе путем приобретения недвижимости в Нью-Йорке в 2009–2013 гг. Разбирательство завершилось до суда. В мае 2017 г. стороны заключили соглашение, по которому Prevezon согласился заплатить США $5,9 млн, что втрое больше объема отслеженных американскими властями поступлений от мошеннической схемы ($1,96 млн) и более чем в 10 раз выше суммы, которую правительство могло получить за счет конфискованной в Нью-Йорке собственности Prevezon (около $582 000).