Как Владимиру Путину помог скандал вокруг вмешательства в американские выборы

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Если допустить, что Кремль действительно вмешивался в выборы президента США, то Владимир Путин смог извлечь из этой спецоперации тактические дивиденды. Если признать, что слухи о русской киберугрозе лишь слухи, то и их Путин должен благодарить за повышенное внимание на саммите G20 не просто к своей персоне, а к коммуникации его с другими персонами, прежде всего с Дональдом Трампом.

После присоединения Крыма и катастрофы малазийского Boeing отношение западных лидеров к российскому президенту колеблется по стандартной схеме: резкое похолодание сменяется постепенным налаживанием контактов в попытках о чем-то договориться, пока не случается новый эксцесс, в котором обвиняют Россию и который снова рушит связи. Осенью 2014 г. на саммите G20 в Брисбене Путин выглядел изгоем. А, например, в прошлом году в Ханчжоу он провел множество встреч, продвигая лозунг «повышения доверия» на фоне кризисных процессов, – с премьером Японии обсуждал судьбу Курильских островов, с премьером Великобритании – Brexit, с президентом Турции – Сирию. Только на встрече с Бараком Обамой повышение доверия не планировалось.