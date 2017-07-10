Президенты России и США надеются на выход из кризиса

Владимир Путин и Дональд Трамп увидели предпосылки для выхода из кризиса Carlos Barria / Reuters

Первая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, прошедшая в пятницу на полях саммита G20 в Гамбурге, длилась почти 2,5 часа вместо запланированных 35 минут. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, обсуждались четыре ключевые темы: ситуация в Сирии, на Украине и на Корейском полуострове, а также кибербезопасность.

Оценивая впечатления от встречи, Путин в субботу сказал, что телевизионный Трамп отличается от реального: он гораздо более конкретный, адекватно воспринимает собеседника, умеет анализировать информацию. По мнению президента, Трамп принял российскую версию о том, что Москва не вмешивалась в выборы в США, и согласился создать совместную группу по кибербезопасности. Позиция США по Сирии стала прагматичнее, примером чего, по мнению Путина, является соглашение о перемирии на юго-западе страны (подробнее см. стр. 03). Взаимодействие по Украине, по его словам, пойдет через спецпредставителей (в США создана для этого специальная должность). Путин также выразил надежду на выход из кризиса в отношениях России и США, заявив, что «определенные предпосылки для этого созданы».

Трамп, в свою очередь, подчеркнул в своем Twitter, что ставил вопрос о российском вмешательстве в выборы «дважды в жесткой форме» и Путин это «категорически отрицал». Тема санкций на встрече не поднималась, отметил Трамп, и добавил, что «пришло время продвигаться вперед в конструктивном сотрудничестве с Россией».

Ход за Москвой Россия должна первой предпринять шаги для деэскалации ситуации на востоке Украины, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон после встречи с президентом Украины в Киеве. В частности, по его мнению, Москве нужно обеспечить прекращение огня и вывод тяжелых вооружений, передает «Интерфакс».

Если не «химия», то деловой контакт между президентами установлен, но питать излишних надежд не стоит, считает директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин: «Все региональные и функциональные проблемы потребуют много времени и много усилий. Конфликт между Россией и США имеет фундаментальное значение, он про миропорядок и легко не разрешится». Трамп неосознанно помог Путину приехать на G20 в роли мирового лидера, равного президенту США, говорит замдиректора Института Кеннана в Вашингтоне Уильям Померанц: «Путин – главный политический долгожитель этой встречи. Три лидера, которые больше всего ему противились, – президент США Барак Обама, премьер Великобритании Дэвид Кэмерон и президент Франции Франсуа Олланд – уже ушли. А Путин все еще там, после него такая же «старенькая» только Ангела Меркель». На саммите G20 в австралийском Брисбене три года назад с Путиным никто даже не разговаривал, он был в изоляции, напоминает Померанц: «Трамп, правда, скорее всего, и не знает, что произошло в Брисбене. Он тоже попробует отношения с Москвой исправить, правда, шансы на это мизерные».

Дальнейшая работа по обсуждаемым темам между Россией и США легкой не будет, убежден директор Центра стратегического прогнозирования Атлантического совета (Вашингтон) Мэтью Барроуз, в прошлом работавший в ЦРУ, госдепартаменте и национальном совете по разведке: «Перемирие в Сирии очень трудно воплотить в жизнь, и, к сожалению, в США к России помимо самого Трампа никто особенно доверия не питает. Если Башар Асад еще раз «случайно» атакует силы повстанцев, то многие в Пентагоне и других структурах тут же свалят вину на Москву. Трампу, чтобы вернуть перемирие к жизни, придется лично взаимодействовать с Москвой и перейти в режим ручного управления, а это не самая сильная его сторона. Хотя тут договориться легче, ведь Трамп уже согласился забыть про Асада». По Украине интересы Москвы затронуты намного сильнее, а значит, и решить проблему будет сложнее, продолжает Барроуз: «Чиновники, элита госдепартамента и конгресс США эту тему точно не сдадут». Путину проще будет договориться с европейцами в формате обновленной нормандской четверки, полагает эксперт: президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель, у которой на носу выборы, жаждут побед на внешнеполитическом поле, а Трампу так будет легче отвести подозрения в слишком больших уступках Путину.

В подготовке статьи участвовала Маргарита Папченкова