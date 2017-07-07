Эксперты про встречу Путина и Трампа: «химия» есть, но шансы мизерные

Рукопожатие президентов Evan Vucci / AP

На полях саммита G20 в Гамбурге состоялась первая личная встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Переговоры продлились 2 часа 20 минут, хотя запланирована была часовая встреча, а сначала речь вообще шла о 30 минутах.

Из-за затянувшихся переговоров Путин опоздал на встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. «У меня была очень длительная беседа с президентом США. Накопилось много вопросов - там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы. Мы опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопасности», - заявил российский президент.

Завсектором внешней и внутренней политики США ИМЭМО РАН Виктория Журавлева: «Контакт был и там, где их вместе показывают в начале встречи, они так хорошо смотрят друг на друга. У Трампа нет его обычной петушиности, которая Путиным не была бы принята, потому что он сам такой же. Два признака указывают на то, что намерения у них было серьезные: Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон встретились до и, скорее всего, проработали повестку, ну и встреча растянулась на два часа, и было бы стыдно выйти после такого ни с чем. На встречах, которые предполагают простое знакомство, такого не происходит».

Замдиректора Института Кеннана (специализируется на России, Украине и СНГ) в Вашингтоне Уильям Померанц: «С точки зрения Путина, эта встреча уже успех, потому что ставит его в один ряд с президентом США. Помимо этого он ведь главный политический долгожитель этой встречи, после него только Ангела Меркель. И если подумать о трех мировых лидерах, которые больше всего Путину противились — президент США Барак Обама, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и президент Франции Франуса Олланд — они все ушли! А Путин все еще на месте. И вспомните, как принимали Путина на G20 в Брисбене, Австралия, три года назад — да с ним никто даже не разговаривал, он был в изоляции! Трампу, правда, все равно, он, скорее всего, и не знает, что там в Брисбене произошло. Он тоже попробует отношения с Москвой исправить - правда, шансы на это мизерные».

Директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин: «Если не "химия", то деловой контакт между Путиным и Трампом установлен. Это, конечно, позитивно. Продолжительность встречи – нормальная, оптимальная для обзора наиболее горячих проблем между Россией и США. 35 минут хватило бы только для первых личных впечатлений, часа – для обсуждения 1-2 вопросов. То, что вышли за пределы очень консервативной американской оценки и осторожной – российской, показательно. По результатам встречи ничего определенного на этот момент сказать нельзя. Анонсированное перемирие на юге Сирии, в конце концов, не про американские и российские силы (они, слава богу, не воюют против друг друга), а о перемирии между сирийскими сторонами, о котором мы слышали много и давно, только мира пока нет. Конфликт между Россией и США имеет фундаментальное значение, он про миропорядок, быстро и легко не решится».