Лавров: встреча Путина и Трампа была конструктивной

Министр иностранных дел рассказал о том, каких договоренностей достигли лидеры США и России Михаил Климентьев / РИА Новости

Беседа была продолжительная и конкретная. Оба лидера настроены на то, чтобы искать взаимовыгодные договоренности, а не создавать проблемы на ровном месте. Так министр иностранных дел России Сергей Лавров описал свои ощущения от встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

«Действительно, была очень продолжительная и конкретная встреча. Мое ощущение, что подтвердилось, что президенты, и российский, и американский, движимы прежде всего национальными интересами своих стран и понимают эти интересы в том, чтобы искать взаимовыгодные договоренности, а не пытаться разыгрывать конфронтационные сценарии, не пытаться проблемы создавать на ровном месте», — заявил Лавров.

По его словам, лидеры обсуждали четыре ключевые темы: Сирию, Украину, корейский полуостров и кибербезопасность.

Президенты поддержали соглашение о деэскалации на юго-западе Сирии. Деэскалация будет обеспечиваться силами российской военной полиции при помощи США и Иордании. «Первое — буквально сегодня в столице Иордании Аммане завершили работу эксперты России, США и Иордании. Они согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. В этой зоне будет действовать режим прекращения огня с 12 пополудни по дамасскому времени с 9 июля», — рассказал Лавров.

При обсуждение конфликта на Украине Трамп сказал, что американская сторона создала должность спецпредставителя по украинскому вопросу. Путин и Трамп также договорились, что будет создан канал между представителями России и США для урегулирования этого вопроса. В ближайшее время американский представитель прибудет в Россию для консультаций.

Подняв вопрос кибербезопасности, Трамп упомянул, что в американских кругах по-прежнему раздувают тему российского вмешательства в выборы США. Трамп считает, что эта кампания приобретает странный характер, так как это не подтверждается никакими фактами и сам он принимает заявления Путина, что Россия никак не вмешивалась в выборы. Путин и Трамп договорились, что будет создана российско-американская группа, которая займется урегулированием этих вопросов.

Лавров назвал атмосферу встречи конструктивной. Каждая страна будет эффективнее отстаивать свои интересы, если взаимодействовать друг с другом, резюмировал Лавров. «Оба президента подтвердили твердый настрой на то, чтобы искать решения, которые отвечают национальным интересам США, РФ и интересам всего мирового сообщества. Встреча была сугубо политическая», — заключил министр.