Путин: Трамп принял версию о том, что Россия не вмешивалась в выборы в США

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита G20 Alexander Zemlianichenko / AP

Телевизионный Трамп отличается от реального, поделился президент России Владимир Путин: он гораздо более конкретный, адекватно воспринимает собеседника, умеет анализировать информацию. На встрече президентов ставился вопрос о вмешательстве России в выборы в США — это был не один из вопросов, а много, рассказал Путин. По мнению президента, Трамп принял российскую версию о том, что Россия не вмешивалась в выборы в США. Но неопределенности должно быть гораздо меньше, поэтому будет создана группа по кибербезопасности, договорились президенты.

Встали два журналиста NBC News и наперебой стали уточнять у Путина, что именно отвечал Трамп по этому вопросу. Они расстроенно начали жаловаться российскому президенту: «Просто от Белого дома вообще нет никакой информации». «Мы им строго выскажем», — засмеялся президент и попытался вспомнить ответы Трампа.

«Он начал задавать наводящие вопросы, его интересовали детали, я, как мог, постарался ответить ему на них, в том числе рассказал про мои разговоры с Обамой», — сказал президент. Но детали разговора раскрывать не стал — это не принято.

Позиция США по Сирии не поменялась, но стала прагматичней, считает Путин. Как пример, договоренности о деэскалации на юге Сирии при содействии российской военной полиции, а также США и Иордании. Это очень важное достижение, считает Путин. Прогресс есть, но процесс сложный: «Мы говорили об этом с президентом Турции, это во многом не с нами связано. Это конфликт стран региона, у каждого свои интересы и обеспокоенности, при чем законные интересы».

Говорили с Трампом и по Украине, договорились наладить взаимодействие через спецпредставителей (в США создана для этого специальная должность). Путин отметил, что интересы российского и украинского народов полностью совпадают, но не совпадают интересы политических кругов. По мнению президента, у Киева остался один товар, которым они торгуют — русофобия.

Отвечая на вопрос, есть ли возможность выйти из кризиса двусторонних отношений с США, Путин заключил: «Я очень на это надеюсь, и определенные предпосылки для этого созданы».

Также президент рассказал про повестку саммита G20: основная тема — развитие мировой экономики, договорились о принципах устойчивости экономического развития, о борьбе с отмыванием денег и налоговыми гаванями, борьбе с терроризмом (через отслеживание денежных потоков на финансирование терроризма). Также затрагивались экологические вопросы, цифровая экономика (что делать с высвобождающейся рабочей силой) и кибербезопасность.

Путин еще раз описал улучшающуюся ситуацию в российской экономике — вот уже почти четвертый квартал роста, по итогам года рост ВВП составит 2%, а в мае был рост ВВП в 3%, заметил он. Про то, что это было связано во многом с плохой погодой и ростом энергопотребления, он не сказал.

Путин также ответил на вопрос «Ведомостей», почему план правительства по ускорению экономического роста секретный. Никакой секретности нет, засмеялся он и пояснил: просто планов несколько — план правительства, план Алексея Кудрина и план Бориса Титова. Финальный план может быть основан на этих документах. А до тех пор говорить что-либо об этих мерах не стоит: «Боимся, что можно просто подать неправильные сигналы в экономику».

Эмоции саммита G20