Эмоции саммита G20
Все переживания участников в объективе фотографов
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель
1/9
Официальная встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина
2/9
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и Владимир Путин
3/9
Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп
4/9
Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин
5/9
Во время церемонии фотографирования: премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, президент Франции Эммануэль Макрон, глава МВФ Кристин Лагард, премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева направо)
6/9
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп
7/9
Владимир Путин и президент Мексики Энрике Пенья Ньето
8/9
Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
9/9