США и Россия договорились о перемирии на юго-западе Сирии

Перемирие будет объявлено 9 июля в полдень по времени Дамаска Alaa Faqir / Reuters

Вашингтон и Москва собираются объявить о перемирии между сторонами конфликта на юго-западе Сирии начиная с воскресенья, сообщило агентство Assosiated Press со ссылкой на собственные источники. Перемирие будет объявлено 9 июля в полдень по времени Дамаска (совпадает с московским). Об этом решении стало известно во время встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Данная инициатива не имеет отношения к созданию зон деэскалации в Сирии, отмечается в сообщении агентства.

Официальный представитель США также подтвердил Reuters достижение такой договоренности.

Интенсивность боевых действий на юго-западе Сирии в последнее время невелика, основные наступательные операции сирийской армии в районе Деръа и прилегающих районах завершились ранее, говорит человек, близкий к Министерству обороны России. В то же время район имеет большое политическое значение, так как примыкает к Иордании и Израилю и ситуация с безопасностью там имеет большое значение для последнего, говорит собеседник «Ведомостей».

Серьезных боев, сравнимых с боевыми действиями в Алеппо, в районе Пальмиры или Ракки, в этом районе действительно не было, говорит главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Речь шла о позиционных столкновениях, а также вызывающих немедленную ответную реакцию обстрелах Израиля, которыми занимались неизвестно кто, но обвиняли в этом сирийские правительственные силы, продолжает эксперт. Видимо, соглашение о перемирии в этом районе и вызвано интересами безопасности Израиля, в чем заинтересована администрация США, полагает Мураховский.

Первая встреча Путина и Трампа