В Госдуму внесен протокол о расширении российской авиабазы в Сирии Министерство обороны России

Владимир Путин в четверг внес в Госдуму на ратификацию дополнительный протокол к договору о российской авиабазе в Сирии, следует из думской базы законопроектов. Документ был подписан в Дамаске в январе 2017 г. и регулирует ряд вопросов, которые не были отражены в основном соглашении о создании авиабазы, подписанном в августе 2015 г. и ратифицированном Госдумой в августе 2016 г. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ранее заявил, что депутаты рассмотрят вопрос о ратификации протокола уже 14 июля.

Трамп недоволен Выступая в четверг в Варшаве во время визита в Польшу, президент США Дональд Трамп призвал Россию перестать поддерживать «враждебные режимы» Сирии и Ирана, а также прекратить дестабилизировать ситуацию на Украине и в других регионах.

Согласно тексту документа территория российской авиабазы Хмеймим расширяется, но приложение, где указаны новые участки, не публикуется. Протокол устанавливает, что Россия и Сирия дают друг другу бесплатный доступ к инфраструктуре общего пользования авиабазы (она размещена на территории гражданского аэропорта), российская сторона может привлекать к работам на базе как российских, так и сирийских подрядчиков (документом устанавливается их правовой статус), российские летательные аппараты, тоже на бесплатной основе, могут привлекаться к поисково-спасательным работам в интересах спасения экипажей сирийских самолетов и вертолетов, а также предоставлять сирийской стороне информацию о воздушной и метеообстановке в провинции Латакия. Регулируется протоколом и вопрос о том, как и кто должен реагировать на правонарушения со стороны сирийских и российских граждан на территории базы и за ее пределами. Российский автотранспорт, выезжающий за пределы базы, получит сирийские номера. Кроме того, в протоколе закреплен статус подразделений российской военной полиции в Сирии, а Россия обязуется информировать сирийскую сторону о применении средств радиоэлектронной борьбы – за исключением «особых случаев». В отличие от бессрочного соглашения 2015 г. срок действия протокола установлен в 49 лет, если у сторон не возникнут возражения.

По словам человека, близкого к Министерству обороны России, необходимость в протоколе возникла в связи с тем, что соглашение 2015 г. не урегулировало все вопросы, и ввиду новых обстоятельств, связанных со строительством на территории базы капитальных зданий и сооружений. Одновременно с протоколом по авиабазе было подписано соглашение о расширении пункта материально-технического снабжения ВМФ России в Тартусе фактически до масштабов полноценной военно-морской базы (подписать оба документа президент поручил одним распоряжением в декабре 2016 г.), но в Думу оно пока не внесено. По словам человека, близкого к Минобороны, скорее всего, это произошло по техническим причинам. В то же время собеседник обратил внимание на то, что во время недавнего визита начальника Генштаба Валерия Герасимова президент Сирии Башар Асад посетил с ним базу в Хмеймиме, но не был в Тартусе.-