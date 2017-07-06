Саммит G20 в Гамбурге, встреча Путина с Трампом

«Они прекрасно встретились, Меркель - радушная хозяйка этого мероприятия, она встретила Путина, и они начали ретрит вместе с другими главами государств и правительств», - Песков. Идет «ретрит», посвященный проблеме терроризма.

Der Spiegel пишет, что Гамбург запросил полицейских подкреплений со всей Германии. Получается, 20 000 сил правопорядка не хватает для обеспечения безопасности G20 - нужно еще 3 900.

Первый личный контакт Путина и Трампа состоялся - они пожали друг другу руки и обменялись приветствиями, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото пока нет.

Важное к этому часу:

- саммит G20 официально открыт, все лидеры в Гамбурге;

- Путин и Трамп встречаются сегодня в 16.45 мск;

- Европа пригрозила США «немедленным» ответом на пошлины на металлопрокат;

- Дональд Туск заявил, что вся G20 поддержит санкции против пособников нелегальной иммиграции на уровне ООН - включая замораживание активов;

- Владимир Путин на отдельной встрече лидеров БРИКС высказался против «нелегитимных торговых и финансовых ограничений»



Тот самый момент рукопожатия Трампа и Меркель.

Ангела Меркель встречает гостей Evan Vucci / AP Председатель КНР Си Цзиньпин 1/6 Evan Vucci / AP Президент Франции Эммануэль Макрон 2/6 Evan Vucci / AP Президент России Владимир Путин 3/6 Evan Vucci / AP Премьер Великобритании Тереза Мэй 4/6 Jens Meyer / AP Президент США Дональд Трамп 5/6 Jens Meyer / AP Член Кабинета министров Саудовской Аравии Ибрагим Аль-Ассаф 6/6

От международных организаций в саммите участвуют президент-председатель МВФ Кристин Лагард, президент Всемирного банка Джим Ён Ким, председатель Совета по финансовой стабильности Марк Карни, генсек ООН Антонио Гуттереш, гендиректор ФАО Жозе Грациану да Силва, директор МОТ Гай Райдер, гендиректор ВТО Роберту Азеведу, генсек ОЭСР Хосе Анхель Гурриа и гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

В статусе гостей «двадцатки» - премьер Вьетнама Нгуен Суан Фук (от АТЭС), президент Гвинеи Альфа Конде (от Африканского союза) премьер Испании Мариано Рахой, Нидерландов Марк Рютте, Норвегии Эрна Сульберг, премьер Сингапура Ли Сяньлун и президент Сенегала Маки Салл.

Президент Бразилии Мишел Темер мог не поехать на G20 из-за коррупционного скандала, но в итоге прибыл в Гамбург. На родине его обвиняют в получении 38 млн реалов ($11,55 млн) в качестве взятки от руководителей одного из крупнейших в мире мясокомбинатов - JBS SA. А вот Саудовская Аравия снизила уровень присутствия на саммите: вместо короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда страну представляет министр финансов страны Мохаммед Аль-Джадаан. Официальная версия - кризис вокруг Катара.

На саммите в Германии собрались лидеры всех 20 стран «двадцатки». Хозяйка саммита - канцлер ФРГ Ангела Меркель. В Гамбург приехали премьер Австралии Малкольм Тернбулл, президент Аргентины Маурисио Макри, президент Бразилии Мишел Темер, премьер Великобритании Тереза Мэй, премьер Индии Нарендра Моди, президент Индонезии Джоко Видодо, премьер Италии Паоло Джентилони, премьер Канады Джпстин Ррюдо, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Мексики Энрике Пенья Ньето, президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, президент Турции Реджеп Эрдоган, президент Франции Эмануэль Макрон, президент Республики Корея Мун Джэин, президент ЮАР Джейкоб Зума, премьер Японии Синдзо Абэ. В качестве представителей Евросоюза св саммите участвуют председатель Европейского совета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.



Страны G20 приблизились к компромиссу по одному из главных (и самых проблемных) вопросов повестки саммита - о борьбе с глобальным изменением климата, пишет Politico. Смысл в том, что в итоговом коммюнике «G19» выступит единым фронтом, тогда как США подтвердят выход из Парижского соглашения по климату, но изложат собственную позицию - снижение выбросов при экономическом росте и обеспечении энергобезопасности. Это выглядит как победа Меркель, пишет издание.

Немного статистики с сайта саммита: 4 800 журналистов из 65 стран, 2,5 гектара звукопоглощающего ковра, 7 000 стульев и 378 (не больше, не меньше) корзин для бумаг. И 15 тонн еды для прессы.

Саммит G20 официально начал работу. Больше 100 полицейских получили ранения сегодняшней ночью в ходе столкновений с протестующими.