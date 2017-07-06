Саммит G20 в Гамбурге, встреча Путина с Трампом

«Они прекрасно встретились, Меркель - радушная хозяйка этого мероприятия, она встретила Путина, и они начали ретрит вместе с другими главами государств и правительств», - Песков. Идет «ретрит», посвященный проблеме терроризма.
13:03
Der Spiegel пишет, что Гамбург запросил полицейских подкреплений со всей Германии. Получается, 20 000 сил правопорядка не хватает для обеспечения безопасности G20 - нужно еще 3 900.
13:02
12:59
Первый личный контакт Путина и Трампа состоялся - они пожали друг другу руки и обменялись приветствиями, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото пока нет.
12:44
Важное к этому часу: - саммит G20 официально открыт, все лидеры в Гамбурге; - Путин и Трамп встречаются сегодня в 16.45 мск; - Европа пригрозила США «немедленным» ответом на пошлины на металлопрокат; - Дональд Туск заявил, что вся G20 поддержит санкции против пособников нелегальной иммиграции на уровне ООН - включая замораживание активов; - Владимир Путин на отдельной встрече лидеров БРИКС высказался против «нелегитимных торговых и финансовых ограничений»
Член Кабинета министров Саудовской Аравии Ибрагим Аль-Ассаф
6/6
12:33
От международных организаций в саммите участвуют президент-председатель МВФ Кристин Лагард, президент Всемирного банка Джим Ён Ким, председатель Совета по финансовой стабильности Марк Карни, генсек ООН Антонио Гуттереш, гендиректор ФАО Жозе Грациану да Силва, директор МОТ Гай Райдер, гендиректор ВТО Роберту Азеведу, генсек ОЭСР Хосе Анхель Гурриа и гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
12:30
В статусе гостей «двадцатки» - премьер Вьетнама Нгуен Суан Фук (от АТЭС), президент Гвинеи Альфа Конде (от Африканского союза) премьер Испании Мариано Рахой, Нидерландов Марк Рютте, Норвегии Эрна Сульберг, премьер Сингапура Ли Сяньлун и президент Сенегала Маки Салл.
12:25
Президент Бразилии Мишел Темер мог не поехать на G20 из-за коррупционного скандала, но в итоге прибыл в Гамбург. На родине его обвиняют в получении 38 млн реалов ($11,55 млн) в качестве взятки от руководителей одного из крупнейших в мире мясокомбинатов - JBS SA. А вот Саудовская Аравия снизила уровень присутствия на саммите: вместо короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда страну представляет министр финансов страны Мохаммед Аль-Джадаан. Официальная версия - кризис вокруг Катара.
12:15
На саммите в Германии собрались лидеры всех 20 стран «двадцатки». Хозяйка саммита - канцлер ФРГ Ангела Меркель. В Гамбург приехали премьер Австралии Малкольм Тернбулл, президент Аргентины Маурисио Макри, президент Бразилии Мишел Темер, премьер Великобритании Тереза Мэй, премьер Индии Нарендра Моди, президент Индонезии Джоко Видодо, премьер Италии Паоло Джентилони, премьер Канады Джпстин Ррюдо, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Мексики Энрике Пенья Ньето, президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, президент Турции Реджеп Эрдоган, президент Франции Эмануэль Макрон, президент Республики Корея Мун Джэин, президент ЮАР Джейкоб Зума, премьер Японии Синдзо Абэ. В качестве представителей Евросоюза св саммите участвуют председатель Европейского совета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
12:03
Страны G20 приблизились к компромиссу по одному из главных (и самых проблемных) вопросов повестки саммита - о борьбе с глобальным изменением климата, пишет Politico. Смысл в том, что в итоговом коммюнике «G19» выступит единым фронтом, тогда как США подтвердят выход из Парижского соглашения по климату, но изложат собственную позицию - снижение выбросов при экономическом росте и обеспечении энергобезопасности. Это выглядит как победа Меркель, пишет издание.
12:02
Немного статистики с сайта саммита: 4 800 журналистов из 65 стран, 2,5 гектара звукопоглощающего ковра, 7 000 стульев и 378 (не больше, не меньше) корзин для бумаг. И 15 тонн еды для прессы.
11:58
Саммит G20 официально начал работу. Больше 100 полицейских получили ранения сегодняшней ночью в ходе столкновений с протестующими.
11:55
Акция антиглобалистов в Гамбурге
Kai Pfaffenbach / Reuters
Главная протестная акция антиглобалистов началась в Гамбурге вечером 6 июля накануне саммита G-20
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Pawel Kopczynski / Reuters
Демонстранты планировали пройти маршем через город, но акция быстро переросла из мирного шествия в беспорядки
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Axel Heimken/dpa via AP
Антиглобалисты назвали свою акцию «Добро пожаловать в ад», в ней приняли участие от 6000 до 8000 человек
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Fabrizio Bensch / Reuters
Протестующие бросали в полицейских петарды. Те в ответ применили против демонстрантов водометы и газовые баллончики, пишет DPA
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Hannibal Hanschke / Reuters
Не менее 29 манифестантов были задержаны, сообщает «Интерфакс»
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Axel Heimken/dpa via AP
Протестующие поджигали автомобили и били витрины. В ходе столкновений травмы получили не менее 111 полицейских, передает «Интерфакс». Некоторые улицы остаются перекрытыми утром 7 июля
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Boris Roessler/dpa via AP
Запах дыма и гари в Гамбурге ощущался и утром, передает AP. Помимо поджога автомобилей манифестанты сооружали и поджигали на улицах баррикады
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Kai Pfaffenbach / Reuters
Плакат антиглобалистов
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Markus Scholz / dpa via AP
Не менее 8000 человек вышли на улицы Гамбурга в знак протеста против политики стран «группы двадцати» 4 июля, сообщает ТАСС. По версии организаторов, в акции приняли участие примерно 25 000 манифестантов
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Axel Heimken / dpa via AP
Саммит G20 проходит в Гамбурге 7-8 июля
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Axel Heimken / dpa via AP
Участники митингов выступили за справедливый процесс глобализации и повышение экологических стандартов. В числе организаторов есть и природозащитная организация Greenpeace, правозащитники, профсоюзы
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Daniel Reinhardt / dpa via AP
Порядок в городе обеспечивают 20 000 полицейских. В Гамбурге организованы временные центры содержания правонарушителей, на которые было потрачено 750 000 евро, пишет ТАСС
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Hannibal Hanschke / REUTERS
Акция протеста 1000 Gestalten прошла в Гамбурге 5 июля. В перформансе приняли участие сотни людей. Разукрашенные, как глиняные фигуры, протестующие медленно и бесшумно двигались по улицам Гамбурга
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Hannibal Hanschke / REUTERS
В ночь на среду, 5 июля, сотрудникам полиции пришлось применить водометы и перцовый газ для разгона демонстрантов