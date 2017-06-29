Бразильский президент отказался от визита на саммит G20

Президент Бразилии Мишел Темер отменил поездку на встречу лидеров G20, которая состоится в Гамбурге 7-8 июля, сообщает UOL со ссылкой на пресс-службу главы государства. Официально причины не уточняются. При этом издание отмечает вероятную связь этого решения с проводимым в отношении Темера антикоррупционным расследованием. Темера обвиняют в получении 38 млн реалов ($11,55 млн) в качестве взятки от руководителей одного из крупнейших в мире мясокомбинатов - JBS SA.

Ранее генпрокурор Родриго Жано представил Верховному суду обвинительное заключение и заявил, что суд должен провести по этому поводу предварительные слушания в течение 15 дней. После этого судьи смогут решить, стоит ли направлять документы в нижнюю палату конгресса. Однако судья Верховного суда Эдсон Фачин отклонил эти аргументы, сообщает Reuters. Для начала суда нужно, чтобы за него проголосовало не менее двух третей палаты. В суде Жано заявил, что Темер «одурачил граждан Бразилии» и что он должен выплатить народу миллионные компенсации после этих взяток.

Темер заявил о намерении сменить генпрокурора. Вместо Жано он хочет видеть на этом посту Ракель Додж, сообщает Reuters со ссылкой на представителя президента Александра Паролу.