Бразильские депутаты требуют импичмента президента

Спикер нижней палаты парламента Бразилии Родриго Майя получил запрос об импичменте президента Мишела Темера, сообщает O Globo. Документ был внесен конгрессменом Алессандро Молоном. В случае принятия запроса к рассмотрению дело будет вести спецкомиссия, которая определит, есть ли основания для отлучения главы государства от должности.

Поводом к обращению стала запись, ранее переданная в Верховный суд страны владельцами мясного производства JBC SA, братьями Жоэсли и Уэсли Батиста. Она, как утверждало издание, была сделана ими во время разговора с Темером. Суду она была представлена в рамках сделки предпринимателей со следствием. По данным издания, из записи следует, что президент при помощи бизнесменов якобы пытался «купить молчание» бывшего спикера нижней палаты парламента Эдуарда Кунью, ставшего инициатором импичмента экс-президента страны Дилмы Руссеф. За что именно платил Темер, издание не указывает. Источник информации также не называется.

Накануне Темер признал, что встречался с Жоэсли Батистой в марте, но отверг обвинения в подкупе, отмечает Associated Press. «Он не участвовал и не санкционировал попыток удержать Кунью от намерения заключить сделку со следствием», – говорится в сообщении, распространенном офисом президента. Сейчас Кунья отбывает 15-летний срок по обвинению в коррупции.