Антикоррупционное расследование грозит трети правительства Бразилии

Верховный суд Бразилии дал прокурорам разрешение открыть расследование в отношении по крайней мере восьми министров (это треть кабинета), лидеров обеих палат конгресса и более чем 50 сенаторов и депутатов, следует из обнародованных во вторник документов суда. Это серьезный удар по президенту Мишелу Темеру, который пытается вывести из рецессии экономику, пострадавшую в том числе из-за масштабного коррупционного скандала, связанного с нефтяной госкомпанией Petrobras и крупнейшей строительной компанией Латинской Америки Odebrecht.

Верховный суд – единственный орган в Бразилии, правомочный начинать расследование в отношении избранных членов парламента. Сейчас он надзирает за всеми делами, ведущимися в рамках инициированной прокурорами три года назад «Операции «Автомойка». Коррупционный скандал выявивил схему, в рамках которой топ-менеджеры Petrobras получали взятки от крупнейших строительных компаний, в том числе Odebrecht, в обмен на заключение контрактов по завышенным ценам. Часть денег из компаний уходила политикам; в частности, выдвигались обвинения в финансировании избирательных кампаний представителей правящей тогда Партии трудящихся. Расследование привело к обвинительным приговорам в отношении более 100 человек, среди которых как влиятельные бизнесмены, так и члены всех политических партий. Непосредственным следствием скандала стал импичмент в прошлом году президента Дилмы Руссефф, которая возглавляла совет директоров Petrobras в 2003–2010 гг., т. е. бóльшую часть времени, в течение которого, по данным следствия, совершались коррупционные действия.