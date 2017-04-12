Безопасность и право

Антикоррупционное расследование грозит трети правительства Бразилии

Верховный суд санкционировал расследование в отношении действующих министров, сенаторов, депутатов
Решение Верховного суда, как ни странно, может помочь президенту Мишелу Темеру ускорить экономические реформы
Решение Верховного суда, как ни странно, может помочь президенту Мишелу Темеру ускорить экономические реформы
Nacho Doce / REUTERS

Верховный суд Бразилии дал прокурорам разрешение открыть расследование в отношении по крайней мере восьми министров (это треть кабинета), лидеров обеих палат конгресса и более чем 50 сенаторов и депутатов, следует из обнародованных во вторник документов суда. Это серьезный удар по президенту Мишелу Темеру, который пытается вывести из рецессии экономику, пострадавшую в том числе из-за масштабного коррупционного скандала, связанного с нефтяной госкомпанией Petrobras и крупнейшей строительной компанией Латинской Америки Odebrecht.

Верховный суд – единственный орган в Бразилии, правомочный начинать расследование в отношении избранных членов парламента. Сейчас он надзирает за всеми делами, ведущимися в рамках инициированной прокурорами три года назад «Операции «Автомойка». Коррупционный скандал выявивил схему, в рамках которой топ-менеджеры Petrobras получали взятки от крупнейших строительных компаний, в том числе Odebrecht, в обмен на заключение контрактов по завышенным ценам. Часть денег из компаний уходила политикам; в частности, выдвигались обвинения в финансировании избирательных кампаний представителей правящей тогда Партии трудящихся. Расследование привело к обвинительным приговорам в отношении более 100 человек, среди которых как влиятельные бизнесмены, так и члены всех политических партий. Непосредственным следствием скандала стал импичмент в прошлом году президента Дилмы Руссефф, которая возглавляла совет директоров Petrobras в 2003–2010 гг., т. е. бóльшую часть времени, в течение которого, по данным следствия, совершались коррупционные действия.

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