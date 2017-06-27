Генпрокурор Бразилии формально обвинил президента Темера во взяточничестве

Генпрокурор Бразилии предъявил президенту страны Мишелу Темеру обвинение в получении многомиллионных взяток. Как сообщает ВВС, по версии следствия, глава государства брал деньги от руководителя крупной компании по производству мяса JBS – Жоэсли Батисты. Сам президент ранее неоднократно отрицал какие-либо нарушения закона.

Генпрокурор Родригу Жано представил обвинительное заключение Верховному суду. Суду предстоит решить, можно ли передать дело в нижнюю палату парламента, чтобы депутаты проголосовали затем по вопросу, можно ли судить президента. Для начала суда нужно, чтобы за него проголосовало не менее двух третей палаты. В суде Жано заявил, что Темер «одурачил граждан Бразилии» и что он должен выплатить народу миллионные компенсации после этих взяток, передает Reuters. Аппарат президента и его адвокат Антониу Мариз отказались от комментариев.

В правящей коалиции считают, что их голосов хватит, чтобы заблокировать судебный процесс. Однако депутаты предупреждают, что если им придется проводить такие голосования повторно, то через несколько заходов поддержка президента может сойти на нет.

Мишел Темер руководит государством меньше года. Он сменил Дилму Руссеф, которой в конце лета 2016 г. был объявлен импичмент, формально – за попытки скрыть бюджетный дефицит, а также в связи с коррупционным скандалом вокруг Petrobras. В последние годы бразильские следователи обнаружили многочисленные коррупционные связи политиков с бизнесменами. Как отмечает Reuters, в основном эти связи сводятся к тому, что компании платят миллиарды долларов политикам и чиновникам за выгодные контракты. Следствие уже некоторое время изучает и самого Темера, и треть его правительства, а также четырех экс-президентов и десятки парламентариев. Неназванные агентством аналитики давно уже предупреждают, что коррупционные скандалы сокращают шансы Темера на проведение необходимых для Бразилии экономических реформ.

По версии следствия, президент брал взятки у JBS за решение налоговых проблем компании и облегчение условий кредитования в государственных банках. Из обвинительного заключения, представленного суду, следует, что Темер в ближайшие девять месяцев должен был получить от этой компании 38 млн реалов ($11,5 млн). По сведениям генпрокурора, в марте и апреле Темер уже получил незаконно 500 000 реалов ($152 000) от Жоэсли Батисты. Батиста – президент J&F Investimentos, которая владеет JBS. Также в суде был полицейский отчет о разговоре Темера с Жоэсли Батистой, который бизнесмен записал в марте 2017 г., он был обнародован в мае, вызвал скандал и спровоцировал требования об импичменте. Из полицейского отчета по более полному варианту записи следует, что некоторые слова Темера вызывают сомнения в законности назначения министра финансов страны. Батиста ранее обвинял президента в вымогательстве взяток и незаконных пожертвований в пользу его политической партии.