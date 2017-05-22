Почему рвутся тесные связи между бизнесом и политиками в Бразилии

Президент Мишел Темер отрицает, что получил $4,6 млн от компании JBS; ее руководители также утверждают, что заплатили $80 млн двум его предшественникам

Коррупционный скандал в Бразилии, который не стихает уже три года и привел к импичменту президента, тюремным приговорам десяткам топ-менеджеров компаний и расследованию в отношении многих депутатов и министров, рушит тесные связи между крупным бизнесом и политиками, формировавшиеся десятилетиями. Лидеры бизнеса, надеясь избежать тюремного заключения, все чаще заключают сделки со следствием и дают показания на своих бывших партнеров во власти.

На прошлой неделе стало известно, что топ-менеджеры ведущей мясоперерабатывающей компании JBS заявили прокурорам, что заплатили миллионы долларов нынешнему президенту Бразилии Мишелу Темеру и двум его предшественникам, а в общей сложности подкупили 1829 политиков.

Информация впервые появилась в среду в бразильской газете O Globo, а в пятницу соответствующие документы опубликовал Верховный суд. Это произошло спустя всего месяц после того, как суд инициировал расследование в отношении примерно трети действующих министров Бразилии после получения информации о коррупции от строительного гиганта Odebrecht.