В Бразилии суд узнал о незаконном обогащении политиков при подготовке к мундиалю

В Бразилии строители и политики почти от всех партий незаконно обогащались на строительстве футбольных стадионов к чемпионату мира 2014 г., следует из заявления менеджеров крупнейшей строительной компании Латинской Америки Odebrecht. Как сообщает ВВС, это заявление обнародовал Верховный суд Бразилии, который недавно разрешил прокурорам начать антикоррупционное расследование в отношении по крайней мере восьми министров (это треть кабинета), лидеров обеих палат конгресса и более чем 50 сенаторов и депутатов. Верховный суд сейчас надзирает за всеми делами, ведущимися в рамках инициированной прокурорами три года назад операции «Автомойка».

Сотрудники Odebrecht решили пойти на сделку с правосудием – не только бразильским, но и американским и швейцарским в обмен на показания. Из их утверждений следует, что при строительстве или реновации шести стадионов к ЧМ-2014, в том числе «Мараканы» в Рио-де-Жанейро, имели место коррупционные нарушения. В частности, стоимость работ на «Маракане» выросла с первоначальных 700 млн реалов ($225 млн) до более чем 1 млрд реалов. По меньшей мере пять из 77 допрошенных менеджеров Odebrecht заявили, что компания делала выплаты, чтобы обеспечить себе «несправедливое преимущество в виде права работать на "Маракане".

Также в их показаниях упоминаются нарушения при строительстве стадионов «Коринтианс» в Сан-Паулу, Национального стадиона в Бразилиа, «Пернамбуку» в Ресифи, «Кастелан» в Форталезе и «Амазония» в Манаусе.

Следователи Бразилии, США и Швейцарии расследуют масштабное коррупционное дело в Латинской Америке о возможных взятках компании Odebrecht, которые та давала ради получения выгодных инфраструктурных контрактов. Правоохранители заинтересовались этой компанией после того, как ее деятельность засветилась в ходе антикоррупционного расследования нефтяной компании Petrobras. Дело Petrobras обернулось импичментом президента Дилмы Руссеф, которая возглавляла совет директоров Petrobras в 2003–2010 гг., т. е. бóльшую часть времени, в течение которого, по данным следствия, совершались коррупционные действия. Следствие тогда выяснило, что топ-менеджеры Petrobras получали взятки от крупнейших строительных компаний, в том числе Odebrecht, в обмен на заключение контрактов по завышенным ценам. Часть денег из компаний уходила политикам. Расследование уже привело к обвинительным приговорам в отношении более чем 100 человек, среди которых как влиятельные бизнесмены, так и члены всех политических партий.

Перед бразильским мундиалем, в мае 2015 г. в Бразилии прошли массовые акции протеста против проведения чемпионата мира: протестующие утверждали, что стране не следует тратить большие деньги на это мероприятие при нынешнем состоянии экономики.

В июле 2015 г. внук основателя Odebrecht Марселу Одебрехт был официально обвинен в коррупции и отмывании денег и даче многомиллионных взяток высокопоставленным сотрудникам Petrobras. В 2016 г. Odebrecht согласилась выплатить Бразилии, США и Швейцарии в общей сложности не менее $3,5 млрд, признав, что давала взятки чиновникам в разных странах в обмен на выгодные контракты.