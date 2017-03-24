Агропром
Статья опубликована в № 4287 от 24.03.2017 под заголовком: Бразильское мясо пропахло коррупцией

Коррупционные скандалы добрались до мясной промышленности Бразилии

Обвинения в получении санитарных сертификатов за взятки привели к приостановке экспорта мяса во многие страны
Мясную промышленность Бразилии сотрясают коррупционные скандалы
Мясную промышленность Бразилии сотрясают коррупционные скандалы
Eraldo Peres / AP

Когда сотрудник крупнейшей в мире мясоперерабатывающей компании JBS Флавио Эверс Кассу в 2016 г. пригнал большой рефрижератор с мясом к дому своей знакомой, он не мог и предположить, какой репутационный вред нанесет этот поступок не только мясной отрасли, но и всему промышленному сектору Бразилии. Знакомая Кассу, Мария до Росио Нашименто, работала старшим инспектором, ответственным за выдачу санитарных сертификатов на продукцию животного происхождения. А грузовик мяса вместе с наличными деньгами, которые привез Кассу, были взяткой за выдачу сертификатов на продукцию JBS, следует из материалов суда.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике