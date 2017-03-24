Коррупционные скандалы добрались до мясной промышленности Бразилии

Когда сотрудник крупнейшей в мире мясоперерабатывающей компании JBS Флавио Эверс Кассу в 2016 г. пригнал большой рефрижератор с мясом к дому своей знакомой, он не мог и предположить, какой репутационный вред нанесет этот поступок не только мясной отрасли, но и всему промышленному сектору Бразилии. Знакомая Кассу, Мария до Росио Нашименто, работала старшим инспектором, ответственным за выдачу санитарных сертификатов на продукцию животного происхождения. А грузовик мяса вместе с наличными деньгами, которые привез Кассу, были взяткой за выдачу сертификатов на продукцию JBS, следует из материалов суда.

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