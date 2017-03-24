Бразилия отказалась добровольно прекращать поставки мяса в Европу – Reuters

Евросоюз попросил Бразилию добровольно приостановить все поставки мяса в страны Европы, сообщает Reuters со ссылкой на работающих в Бразилиа европейских дипломатов. Такое предложение было сделано, чтобы ЕС не пришлось вводить свой запрет на импорт, на отмену которого ушло бы много времени. Бразилия отказалась это сделать.

Впрочем, и без этого экспорт бразильского мяса по сути прекратился из-за уголовного расследования. Производителей и сотрудников контролирующих органов заподозрили в участии в масштабной коррупционной схеме: чиновники без проверок за взятки выдавали сертификаты на мясную продукцию, экспортируемую в Европу и Китай, в результате в продаже оказывалось тухлое мясо. По материалам суда, в коррупционной схеме замешана 21 компания, в том числе подразделения JBS и крупнейший в мире экспортер мяса птицы BRF. Правительство страны запретило этим предприятиям отгружать мясо и мясную продукцию, но заявило, что в целом мясная продукция страны сомнений не вызывает.

Министр сельского хозяйства Бразилии Блаиро Магги не знает о просьбе ЕС, заявила Reuters его пресс-секретарь.

Европейские дипломаты собирают дополнительную информацию о нарушениях в мясной промышленности Бразилии и критикуют правительство за упущения, сказал агентству дипломатический источник, информированный об обсуждении проблемы. По его словам, вызывает всеобщее разочарование то, что правительство Бразилии подает этот скандал как пиар-проблему, а не как проблему риска здоровью населения, сказал он.

Европейские фермеры в четверг призвали Еврокомиссию жестко отреагировать на скандал. Эксперты ЕС в пятницу обсудят в Брюсселе возможные меры. Ранее ЕС приостановил ввоз мяса с четырех бразильских предприятий.