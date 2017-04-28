100 «нелегких» дней президентства Дональда Трампа

Mikhail Klimentyev / Sputnik / AP

27 апреля. Пентагон начал расследование в отношении Майкла Флинна. В 2014 г. ведомство четко объяснило Флинну, что он не может принимать платежи от организаций, связанных с зарубежными правительствами, без одобрения министерства. Но впоследствии Флинну заплатили за участие и выступление на юбилее телеканала RT, где он сидел рядом с Путиным (на фото). Также он получал деньги от Турции

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