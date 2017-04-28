100 «нелегких» дней президентства Дональда Трампа
Достижения беспрецедентного президента весьма противоречивы
29 апреля исполняется 100 дней с момента вступления Дональда Трампа в должность. Они отмечены «российским следом», конфликтом с гражданским обществом, примирением с Китаем и проблемами с реализацией основных предвыборных обещаний
20 января. Состоялась инаугурация Дональда Трампа. Он выступил с жесткой речью, назвав социально-экономическую политику предшественников «американской мясорубкой» и пообещав принимать решения в сфере торговли, налогообложения, миграции, внешней политики исключительно в интересах американских рабочих и их семей
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Споры о том, сколько человек посетило церемонию (в реальности – в 2-3 раза меньше, чем первую инаугурацию Обамы), привели к появлению еще одного крылатого выражения, на которые были столь богаты связанные с Трампом события последнего года, – «альтернативные факты»
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21 января. Уже на следующий день на улицы вышло более 1 млн человек, чтобы выразить протест Трампу. «Женский марш» начался как митинг в Вашингтоне с участием десятков знаменитостей
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23 января. В первый день работы президент, во время предвыборной кампании объяснявший ухудшение жизни американцев процессами глобализации, подписал отказ от участия США в Транстихоокеанском партнерстве
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27 января. Трамп подписал указ о временном запрете на въезд в США граждан семи преимущественно мусульманских стран. Он вызвал громкую критику со стороны чиновников, бизнеса, правозащитных организаций, граждан
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Несколько судов сразу наложили запрет на исполнение указа. Проиграв суды, Белый дом в конце февраля выпустил смягченную версию указа, но его тоже заблокировал судья штата Гавайи
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13 февраля. Советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку. В публичных заявлениях и в разговоре с вице-президентом Майком Пенсом он отрицал, что в декабре обсуждал вопрос санкций с послом России Сергеем Кисляком. Это не соответствовало действительности
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В феврале сенатский комитет по разведке начал расследование о попытках России повлиять на ход президентских выборов в США. В поле зрения – возможные контакты между соратниками Трампа и представителями России до и после выборов, атаки предположительно российских хакеров на серверы национального комитета демократической партии. Затем к расследованию подключился комитет по разведке палаты представителей
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Российская тема стала одной из основных после выборов. «Если Путину нравится Трамп, а Трампу нравится Путин – это отличная вещь для всего мира», – заявил президент в январе. В феврале: «Я не знаю Путина, не вел бизнеса в России. <…> Смогу ли я поладить с ним? Понятия не имею». В апреле: «Посмотрим на Путина в течение некоторого времени. Будет просто чудесно, если мы сможем поладить с Путиным, с Россией. Это может произойти, а может не произойти, может, будет как раз наоборот»
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16 февраля. Акция «День без иммигрантов». Во многих городах иммигранты не вышли на работу, не посещали школы и магазины, протестуя против политики Трампа и демонстрируя свою важность для экономики и культуры
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26 февраля. Трамп стал одним из главных «героев» церемонии вручения кинопремии «Оскар». «Эту трансляцию смотрят миллионы американцев и более чем в 225 странах мира, которые нас теперь ненавидят. Думаю, это потрясающе», – сыронизировал ведущий Джимми Киммел
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28 февраля. Первое выступление Трампа в конгрессе. Он выбрал примирительный тон, попросил конгрессменов забыть про «мелочную вражду», работать вместе с ним в таких областях, как здравоохранение, налогообложение, инфраструктура. Речь вызвала положительные отзывы
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16 марта. В проекте бюджета на 2018 финансовый год Трамп предложил увеличить оборонные расходы на $54 млрд (в 2017 ф. г. – $611 млрд), уменьшить расходы на госдепартамент на 28%, также резко сократить ассигнования на охрану природы, программы помощи другим государствам, на науку и искусство
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Одно из главных предвыборных обещаний Трампа – строительство стены на границе с Мексикой. Он попросил на этот проект $1,5 млрд уже в этом финансовом году и еще $2,6 млрд – в 2018 ф. г. Конгрессмены давать деньги не хотят
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17 марта. На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель Трамп, ранее критиковавший НАТО, подтвердил приверженность США альянсу, но потребовал от союзников выделять не менее 2% ВВП на оборону. Он также выступил за мирное решение конфликта на Украине
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20 марта. Директор ФБР Джеймс Коми (на фото) впервые заявил, что бюро ведет расследование о возможной «координации» между людьми Трампа и Россией в ходе предвыборной кампании. Один из этих людей – бывший руководитель избирательного штаба Трампа Пол Манафорт
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24 марта. Несмотря на активное участие Трампа, первая с начала его президентства крупная законодательная инициатива – отмена реформы здравоохранения, принятой при Обаме, – провалилась. Демократы (на фото) выступили против, республиканцы не смогли договориться о новой версии закона
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7 апреля. США нанесли по Сирии удар 59 крылатыми ракетами. Была атакована авиабаза «Шайрат», с которой, по утверждению США, сирийские войска произвели авианалет на город Хан-Шейхун с использованием химического оружия, повлекший многочисленные жертвы
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7 апреля. Удар по Сирии произошел в первый день встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп, активно критиковавший Китай за его торговую политику, действовал прагматично. Он предложил пойти на уступки Китаю в торговле в обмен на его помощь в предотвращении угроз со стороны КНДР. Трамп также не стал признавать Китай валютным манипулятором
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12 апреля. Первый визит госсекретаря, бывшего гендиректора ExxonMobil Рекса Тиллерсона в Москву. Какого-либо прорыва в двусторонних отношениях на переговорах не произошло
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18 апреля. Трамп запустил программу импортозамещения, подписав указ «Buy American. Hire Americans». Предусматривается пересмотр правил выдачи рабочих виз, торговых соглашений и системы госзакупок
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26 апреля. Представлен план налоговой реформы, уместившийся на одной странице. Предполагается снижение налога на прибыль, ставок подоходного налога и др. Но отсутствие деталей и источников финансирования не позволяет рассчитать последствия реформы
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27 апреля. Пентагон начал расследование в отношении Майкла Флинна. В 2014 г. ведомство четко объяснило Флинну, что он не может принимать платежи от организаций, связанных с зарубежными правительствами, без одобрения министерства. Но впоследствии Флинну заплатили за участие и выступление на юбилее телеканала RT, где он сидел рядом с Путиным (на фото). Также он получал деньги от Турции
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27 апреля. «Теперь у меня намного больше работы, чем раньше. Я думал, что мне будет намного легче», – откровенно сказал Трамп в интервью Reuters, подводя итог своих первых 100 дней на посту президента
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