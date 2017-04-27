Налоговая реформа Трампа озадачила специалистов

Администрация президента США Дональда Трампа представила в среду план налоговой реформы, предполагающей прежде всего снижение налога на прибыль компаний и ставок для физических лиц, а также владельцев бизнеса. «Мы намерены серьезно сократить налоги и упростить налоговую систему США», – объявил директор Национального совета по экономике Гари Кон.

Одно из основных предложений – снижение ставки федерального налога на прибыль до 15% (с 35% сейчас). Такую же ставку предлагается ввести для владельцев таких организаций, как партнерства и общества с ограниченной ответственностью, малые предприятия, для индивидуальных предпринимателей. Эти организации не платят налог сами, а передают полученный доход своим владельцам, которые платят налог по соответствующей ставке на доходы физических лиц (максимальная ставка – 39,7%). По такому принципу организованы многие компании, например юридические, консалтинговые, девелоперские фирмы, хедж-фонды и фонды прямых инвестиций и, в частности, собственные компании Трампа.

Во время предвыборной кампании Трамп также обещал установить 10%-ную ставку на репатриируемую прибыль транснациональных американских компаний, которая оценивается в $2,6 трлн. Компании не возвращают ее в США, потому что тогда им пришлось бы заплатить с нее 35%. В плане, который представили Кон и министр финансов Стивен Мнучин, повторяется идея низкого налога, но не названа ставка. Также предлагается в будущем освободить зарубежную прибыль от налогообложения.

Без реакции Участники фондового рынка, которых ранее воодушевляли любые заявления о снижении налогов, отреагировали на презентацию Кона и Мнучина без энтузиазма. В среду индекс S&P 500, попытавшись приподняться, завершил торги снижением на 1,5 пункта, а в четверг к 20.30 мск показывал рост всего на 3 пункта (0,1%).

Главный недостаток плана – отсутствие предложений по компенсации выпадающих доходов, указывают эксперты. Снижение ставки корпоративного налога на 20 п. п. обойдется США в $2 трлн недополученных доходов в течение 10 лет (максимальный срок, на который планируется бюджет в США), следует из данных Объединенного налогового комитета при конгрессе. Для подробного анализа плана не хватает параметров, отмечают эксперты общественной организации «Комитет за ответственную федеральную бюджетную политику»: в зависимости от деталей реформа обойдется в $3-7 трлн в период до 2027 г. и может привести к росту госдолга до рекордных в истории США 111% ВВП, что «скорее подорвет, чем стимулирует экономический рост».

Сейчас бюджетный комитет конгресса прогнозирует госдолг в 2027 г. на уровне 89% ВВП.

Налоговая реформа сама себя оплатит экономическим ростом до 3% в год, настаивает Мнучин; соответствующих расчетов он не привел.

Республиканцы в палате представителей хотят снизить налог на прибыль до 20%, частично финансировав эту меру с помощью пограничного налога. Им будет облагаться импорт, что позволит получить более $1 трлн (при этом прибыль от поставок на экспорт не будет облагаться налогом). Белый дом отказался от этой идеи, заявил Мнучин.

Домохозяйствам полегчает Для граждан предлагается перейти от семи- к трехступенчатой прогрессивной ставке – 10, 25 и 35%. Но администрация не раскрыла уровней дохода, к которым они будут применяться. «Извините, друзья. Мы не можем смоделировать это. Определенно, недостаточно подробностей», – прокомментировал в Twitter Кайл Померло, директор Tax Foundation. Стандартный налоговый вычет для семейных пар предлагается удвоить: первые $24 000 годового дохода будут освобождены от налогообложения. Эти изменения позитивно отразятся на домохозяйствах со средним и низким уровнем дохода, отмечает Bloomberg.

Заявление Кона и Мнучина о будущей налоговой системе уместилось на одной странице примерно в 250 словах. «Первый проект налоговой реформы [Рональда] Рейгана был трехтомным, более чем 500-страничным трактатом. Первый проект Трампа – просто тезисы», – отметил сотрудник Urban Institute Лен Бурман (цитата по Bloomberg).

Критики указывают на непроработанность многих предложений. Введение 15%-ной ставки для владельцев бизнеса (а такие компании, популярность которых сильно выросла в последние десятилетия, получают более половины бизнес-прибыли в США) приведет к тому, что многие богатые люди, платящие подоходный налог по высоким ставкам, могут перевести доходы на такую компанию. Также такие бизнесмены будут платить меньше налогов, чем их сотрудники. «Расплодятся налоговые схемы. Сильная разница в налоговых ставках порождает недобросовестное налоговое планирование», – сказал The Wall Street Journal Лоренс Гиббс из Miller & Chevalier, возглавлявший Налоговое управление при Рональде Рейгане. Республиканцы в палате представителей предлагают ставку этого налога в 25%.

Эта мера (по оценке вашингтонского Центра налоговой политики, более половины такого дохода получают люди, платящие подоходный налог по максимальной ставке), предложения по снижению ставок подоходного налога (см. врез) и отмене налога на недвижимость – «беспринципный налоговый план, который приведет к снижению налогов для 1%» самых богатых, заявил демократ Рон Уайден из сенатского комитета по финансам. Провести план Белого дома через конгресс будет непросто еще и потому, что многие республиканцы – сторонники жесткой бюджетной политики, их будет сложно убедить согласиться на значительный рост бюджетного дефицита и госдолга.

В субботу будет 100 дней с момента вступления Трампа в должность. Неделю назад, не имея в активе ни одной законодательной победы, президент приказал советникам быстро подготовить план налоговой реформы, пишет WSJ. «Он мог быть написан на салфетке, а предлагаемые изменения – на визитке. Это попытка создать хоть какую-то шумиху в первые 100 дней, а не предложить значимые меры в рамках его налогового плана», – заявила газете Лили Бэтчелдер, бывшая советником Барака Обамы, а сейчас преподающая в Нью-йоркском университете.