США могут остаться без правительства

В конгресс США в четверг поступило предложение продлить дедлайн принятия нового бюджета до 5 мая, для того чтобы предотвратить приостановку работы правительства. Голосование по проекту пройдет в пятницу. Без такого продления или принятия полноценного бюджета правительственные ведомства будут вынуждены приостановить работу, а федеральные служащие, не связанные с обеспечением национальной безопасности, – уйти в неоплачиваемый отпуск. Срок действия федерального бюджета истекает в ночь с пятницы на субботу (около 7 утра по московскому времени).

В обеих палатах конгресса у республиканцев большинство, но для принятия нового бюджета необходимо 60 голосов из 100 в верхней палате – сенате, где у соратников президента Дональда Трампа всего 52 места. Переговоры по бюджету уже принесли демократам две значительные победы: Трамп согласился не включать в бюджет расходы на возведение стены на границе с Мексикой и продолжить финансирование основного компонента обязательного медицинского страхования Obamacare.

Последний раз работа ведомств приостанавливалась на 16 дней в 2013 г. при Бараке Обаме. 850 000 федеральных служащих отправились в неоплачиваемый отпуск, закрылись национальные парки и музеи Вашингтона. По оценкам Standard & Poor’s, экономика США тогда потеряла $24 млрд. Трамп в своем Twitter обвинил демократов в намерении испортить американцам летний отдых (см. врез).

Дональд Трамп Президент США В то время как семьи активно готовятся к летнему отдыху в наших национальных парках, демократы угрожают эти парки закрыть, а работу правительства затормозить. Ужас какой!

Конфликт в конгрессе многоуровневый, к традиционному противостоянию между партиями и разными группами в стане республиканцев добавилось новое измерение – сам Трамп, чей конфликт с истеблишментом никуда не исчез, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктория Журавлева: «Это многослойный пирог. Демократы не хотят сокращения расходов на социальные программы и экологию. Некоторые республиканцы недоумевают по поводу той же стены или сокращения налогов. Истеблишмент республиканцев Трампу помогать не хочет, но у них самих выборы в следующем году». В 2013 г. сенаторы вышли из положения, увеличив лимит госдолга, сейчас же они могут растянуть принятие бюджета на срок до полугода, считает Журавлева. Но даже принятие бюджета Трампа на землю не опустит, полагает эксперт: «У него и не было никаких иллюзий по этому поводу, он понимает, что разногласия велики, а гладко бюджет вообще последние годы не принимался. Похожие ситуации были и в оба срока Обамы, и даже при Билле Клинтоне».