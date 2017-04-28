Трамп: не думал, что быть президентом так тяжело

Президент США Дональд Трамп в четверг подвел итог первых 100 дней работы в Белом доме в качестве американского лидера. В интервью Reuters бывший предприниматель признался, что любил свою прежнюю жизнь и не думал, что ему придется так тяжело на этом руководящем посту.

«Теперь у меня намного больше работы, чем раньше. Я думал, что мне будет намного легче», - откровенно сказал он.

Трамп также не стал отрицать, что на новом посту ему не хватает уединения и времени для личной жизни. Американский президент заявил, что до сих пор не привык к тому, что к нему прикреплена 24-часовая охрана, наличие которой налагает определенные ограничения.

«Ты действительно находишься в своем маленьком коконе, поскольку у тебя есть такая мощная защита, что ты буквально не можешь передвигаться самостоятельно», - посетовал он.

Кроме того, президент США не утаил от журналистов агентства и то, что на новом посту ему не хватает возможности водить машину. Он объяснил, что теперь, когда он выходит на улицу, его ожидает личный автомобиль с водителем. Однако, по признанию Трампа, он «любит сам управлять машиной», но теперь ему не разрешается это делать.

Трамп был избран президентом США 8 ноября 2016 г. после победы над кандидатом от демократической партии Хиллари Клинтон. Официально он вступил в должность 20 января 2017 г.