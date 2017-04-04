Статья опубликована в № 4294 от 04.04.2017 под заголовком: «Не будь твитов, меня бы здесь не было»

Где-то в середине интервью в Овальном кабинете с Дональдом Трампом мы поинтересовались, сожалеет ли он о каком-либо из своих резких твитов о сторонниках, политических противниках и положении дел в мире. Трамп на мгновение задумался: «Я не жалею ни о чем, потому что нельзя ничего с этим поделать. Знаете, если постишь сотни твитов и время от времени берешь не ту ноту, это не так уж плохо».

На прошлогодних выборах Трамп разрушил планы элит. Его президентство не похоже ни на какое другое в 230-летней истории Америки. Это первый главнокомандующий, никогда не бывший ни на государственной, ни на военной службе; магнат, сделавший состояние на недвижимости, ведущий реалити-шоу, пять раз переходивший из партии в партию. Номинально он популист, но сколотил богатейший в истории кабинет. Его ближайшие помощники в Белом доме, включая зятя, совокупно владеют активами стоимостью более $2 млрд.

«Вы проиграли, я выиграл», – заявляет он нам в самом начале разговора.

Сегодня вновь обратившийся в идеологию республиканцев Трамп верит, что его главные критики снова ошибаются. Уровень доверия бизнеса растет, индекс Dow Jones ползет вверх. Трамп просит верить ему. Подобно беседовавшему с нацией по радио Франклину Рузвельту или произносившим речи в телеэфире Джону Кеннеди и Рональду Рейгану, нынешний президент считает себя мастером общения с массами.

У него есть доказательства, что это так. «Где Дэн? Позовите Дэна Скавино, пожалуйста!» – кричит он через весь Овальный кабинет. Через считанные секунды Скавино, бывший игрок в гольф, отвечавший во время президентской кампании Трампа за работу с соцмедиа и продолжающий заниматься этим и в Белом доме, входит с лэптопом, дабы отчитаться, что количество подписчиков президента в разных соцсетях в совокупности насчитывает 101 млн человек. «У меня более 100 млн подписчиков в Facebook, Twitter, Instagram, – гордо говорит Трамп. – Более 100 млн. Мне не нужно обращаться к фейковым медиа».

Посты в Twitter отражают суть Трампа: они носят вызывающий (хотя, возможно, и слегка защитный) характер и выдают желание показать, кто здесь главный. Временами привлекательный, а временами пугающий, его стиль управления восхищает своей нетривиальностью. Тем не менее он сильно дестабилизирует ситуацию и внутри, и вне страны. Вкупе с провокационными заявлениями, что администрация Обамы заказала прослушку Trump Tower во время выборов президента, и постоянно возникающими вопросами о возможных контактах его помощников с Москвой во время избирательной кампании это заставляет некоторых задуматься, сможет ли администрация Трампа продержаться весь срок.

Но по мере того как близится 100-дневный рубеж пребывания Трампа в Белом доме (инаугурация Трампа состоялась 20 января. – «Ведомости»), появляются некоторые признаки, что за безумием, которое подозревают его критики, кроется некая методика.