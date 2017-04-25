100 дней, которые не изменили Америку

После инаугурации Трамп подписал 25 указов, в которых установлены амбициозные цели, но не многие из них содержат реальные законодательные предписания

В октябре 2016 г. президент США Дональд Трамп обнародовал свои планы на первые 100 дней президентства – обещал американцам экономический рост, радикальное снижение налогов и рабочие места. Эти 100 дней изменят Америку, заверял он.

После инаугурации (состоялась 20 января) Трамп подписал 25 указов – больше, чем кто-либо из его предшественников. В указах установлены амбициозные цели, но не многие из них содержат реальные законодательные предписания. В основном это требования к исполнительной власти проанализировать законодательство и рекомендовать (или не рекомендовать) изменения. Не следует путать это с действиями, которые влияют на экономический рост или безработицу, указывает Bloomberg.

Например, подписанный на прошлой неделе указ «Buy American, Hire Americans» предписывает госдепу, минюсту, министерству труда и комиссии по торговле в различные сроки (от 60 до 220 дней) проанализировать действующие законы и международные соглашения и предложить изменения, которые расширят использование американского сырья (касается стали, алюминия, цемента) и товаров, пересмотреть правила выдачи рабочих виз H-1B (неиммиграционная виза для квалифицированных работников), торговых соглашений и системы федеральных государственных закупок (не касается закупок штатов). Никаких корректировок законодательства указ не предполагает. При этом за 85 дней президентства Трампа иностранные предприятия получили $404 млн по федеральным контрактам, подсчитала The Wall Street Journal: это вдвое больше, чем получили компании за три месяца президентства Барака Обамы (с корректировкой на инфляцию). Пока деятельность Трампа «больше похожа на поверхностную проверку кнопок, чем на большие перемены», считает Джейсон Фурман из Института международной экономики Питерсона, работавший председателем Совета экономических консультантов в администрации Обамы (цитата по Bloomberg).

После провала планов по отмене системы медицинского страхования Obamacare (еще одно предвыборное обещание) Трамп взялся за налоговую систему: «Мы решительно займемся значительным сокращением налогов». Задача – снизить налоги на средний доход, а не для 1% богатых, говорил в интервью Axios министр финансов США Стивен Мнучин, а также упростить налоговое законодательство.

Как ожидается, 26 апреля администрация Трампа обнародует детали налоговой реформы. Налог на прибыль корпораций предлагается снизить до 15% (сейчас 35%), пишет WSJ: но снижение ставки на 1 процентный пункт приводит к выпадению $100 млрд. Таким образом, сокращение на 20 п. п. обойдется бюджету США в $20 трлн недополученных доходов за 10 лет, следует из данных объединенного налогового комитета. Налоговая реформа сама себя оплатит экономическим ростом, уверяет Мнучин.

Еще одна инициатива республиканцев – отмена подоходного налога на чистый инвестиционный доход (сейчас ставка 3,8%), в основном этот налог платил 1% наиболее богатых домохозяйств. Если она пройдет, бюджет США не получит $157,6 млрд в течение десятилетия, указывает WSJ.

Строительство обещанной Трампом стены на границе США с Мексикой откладывается. Финансирование может подождать до осени, заявил он на встрече с консервативными журналистами (цитата по Reuters). Конгрессмены отказались согласовать выделение на эти цели $1,5 млрд в новом бюджете.

Общественная оценка деятельности Трампа противоречива. Почти половина американцев (45%) считают «слабыми» его первые 100 дней, следует из совместного опроса телеканала NBC и WSJ. «Отличным началом» его работу на посту президента США сочли 12% опрошенных. Еще 21% назвали первые 100 дней «хорошими», и чуть меньше (19%) – «удовлетворительными».

42% одобряют работу Трампа как президента, в то время как 53% не одобряют, следует из опросов газеты Washington Post и телеканала ABC (опрошено 1004 человека). Действия Обамы в первые 100 дней одобряли 69% американцев, а не одобряли 19%, показывал аналогичный опрос ранее.

Традицию оценивать президента по первым 100 дням ввел в 1933 г. Франклин Делано Рузвельт. «Это смешной стандарт», – написал недавно в Twitter Трамп. Президент очень гордится тем, что сделал в первые 100 дней, сказал его пресс-секретарь Шон Спайсер. В числе успехов в Белом доме называют удар по авиабазе в Сирии и меры по защите от террористов (мартовский меморандум о введении иммиграционных ограничений из ряда стран), следует из отчета о достижениях, подготовленном администрацией Трампа к 29 апреля (цитаты по CNN): удалось продвинуться в решении 23 важных проблем из 37.