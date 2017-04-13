Трамп предложил Китаю обменять Северную Корею на торговлю

Президент США Дональд Трамп предпочел более прагматичный подход в построении отношений с Китаем, чем предполагали все его заявления до встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в конце прошлой недели. Торговой войны с Китаем, которой опасались многие экономисты и инвесторы, комментировавшие заявления Трампа и его советников об огромном торговом дефиците США с Китаем, намерении объявить Китай валютным манипулятором и ввести 45%-ные импортные пошлины на его товары, по крайней мере в обозримом будущем ожидать не приходится.

Как рассказал Трамп в интервью The Wall Street Journal в среду, на встрече в его частном клубе «Мар-а-Лаго» во Флориде он предложил Си Цзиньпину пойти на уступки Китаю в торговой политике в обмен на его помощь в предотвращении угроз со стороны КНДР. Это создает вероятность заключения договоренности между двумя странами, при которой Трамп предпримет меньше мер для сокращения дефицита торгового баланса, чем в ее отсутствие, отмечает WSJ.

По словам Трампа, он сказал Си во время встречи: «Хотите отличную сделку? Решите проблему с Северной Корей». Как добавил президент, обуздание разрабатывающей ядерное оружие КНДР «стоит того, чтобы иметь дефицит. И того, чтобы у нас была не такая хорошая сделка по торговле, которую я бы мог заключить в обычных обстоятельствах».

О ком это? «У нас очень хорошие отношения. У нас невероятное влечение друг к другу. Мы друг другу нравимся. Он мне очень нравится. Думаю, его жена потрясающая». Так Дональд Трамп высказался о Си Цзиньпине в разговоре с The Wall Street Journal

Как сказал WSJ Трамп, в докладе, который Белый дом планирует опубликовать на этой неделе, не будет сказано, что Китай манипулирует валютным курсом, чтобы стимулировать свой экспорт. «Если говорить о манипулировании курсом валюты, о девальвации, тут они чемпионы мира», – заявлял президент в интервью Financial Times накануне встречи с Си. Однако многие экономисты уже давно указывали, что Китай в последний год, наоборот, активно борется с оттоком капитала, что, в частности, способствовало укреплению юаня. C начала 2017 г. юань укрепился к доллару примерно на 1%; правда, по отношению к корзине валют основных торговых партнеров Китая он ослаб более чем на 2%.

Китай перестал манипулировать юанем, добавил Трамп в разговоре с WSJ, и сейчас важнее сконцентрироваться на сотрудничестве с Пекином в северокорейском вопросе.

Одним из главных итогов встречи Трампа и Си стал 100-дневный план по устранению торгового дисбаланса между США и Китаем. Его детали еще не проработаны, но, вероятно, они будут включать уступки Китая по многим аспектам – от импорта сельскохозяйственной продукции до иностранных инвестиций в его финансовый сектор, рассказали FT после саммита участвовавшие в переговорах китайские и американские чиновники. Представители Вашингтона заявили, что целью было договориться о пути увеличения американского экспорта в Китай и сократить дефицит в торговле товарами, который равен $347 млрд. Торговую войну, по-видимому, удастся предотвратить, сказал FT после встречи руководителей стран Чу Шулон, специалист по международным отношениям из Университета Цинхуа в Пекине.

Из интервью Трампа WSJ становится ясно, что он, по-видимому, сейчас действительно больше интересуется вопросом сдерживания Северной Кореи. В выходные он направил к Корейскому полуострову группу авианосцев, которые, по его словам, должны убедить Пхеньян воздержаться от новых ядерных испытаний. Как пишет The New York Times со ссылкой на наблюдающих за КНДР экспертов, в стране вскоре может быть проведен очередной, шестой, подземный ядерный взрыв.

Также в Белом доме обсуждают ужесточение санкций против Пхеньяна. Не исключается введение нефтяного эмбарго, полный запрет экспорта северокорейского угля, глобальный запрет на полеты северокорейской авиакомпании Air Koryo, перехват торговых судов и санкции в отношении китайских банков за сделки с КНДР, сообщает Reuters со ссылкой на источники в США. По словам одного из них, Трамп одобрил в целом подход по ужесточению санкций и поручил разработать детальные предложения. Предлагаемые меры могут применяться как в одностороннем порядке, так и через Совбез ООН, где у Китая есть право вето.

Во вторник Трамп около часа разговаривал с Си Цзиньпином по телефону. Как сказал президент WSJ, он попросил Си дать понять северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, что у США есть не только авианосцы, но и атомные подводные лодки. «Нельзя позволить подобной стране иметь ядерную энергию, ядерное оружие. Это массовое уничтожение. У него [Ким Чен Ына] пока нет средств доставки, но они появятся», – добавил Трамп. По его словам, он обсуждал с Си вопрос о том, чтобы Китай перестал закупать у КНДР уголь. Председатель КНР, по словам Трампа, сказал ему, что в последние дни Китай отказался принять несколько северокорейских кораблей с углем.

Китайские представители в среду описали этот разговор несколько по-другому, не увязывая вопросы торговли и КНДР друг с другом, указывает WSJ. У обеих сторон есть многочисленные механизмы для диалога на высшем уровне, говорится в заявлении министерства иностранных дел Китая. В нем также упоминается 100-дневный план по устранению торгового дисбаланса, о котором в предыдущих официальных заявлениях Пекина не говорилось.

В разговоре с WSJ Трамп сделал еще несколько заявлений, которые расходятся с его обещаниями в ходе предвыборной кампании и в начале президентского срока. В частности, он сказал, что доллар «становится слишком сильным», а это бьет по американским производителям, и было бы хорошо, чтобы процентные ставки оставались на низком уровне. Ранее Трамп критиковал председателя ФРС Джанет Йеллен за то, что ставки не повышаются быстрее. Курс доллара после публикации WSJ снизился.

Трамп также оставил открытой возможность переназначить Йеллен, когда срок ее полномочий истечет в 2018 г., что также является отходом от его предвыборных обещаний.