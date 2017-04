Президенты России и США нащупали новое дно

Возможно, сейчас отношения России и США находятся на самом низком уровне за всю историю, отметил 12 апреля на пресс-конференции президент Дональд Трамп. О деградации уровня отношений в эфире телеканала «Мир» в тот же день заявил и президент Владимир Путин. Эти оценки прозвучали после визита в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона, которому, как формулирует Reuters, был оказан «враждебный» и «ледяной» прием. По оценке Трампа, руководитель госдепа проделал в Москве «потрясающую работу». Между тем в Совбезе ООН Россия наложила вето на резолюцию с осуждением применения химического оружия в Сирии. Постпред Китая при голосовании воздержался, это решение пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в интервью Fox назвал огромной дипломатической победой Трампа.

«Сейчас мы с Россией совсем не ладим, – цитирует Трампа Reuters. – Возможно, в плане отношений с Россией мы сейчас находимся на самом низком уровне за всю историю. Но посмотрим, что будет дальше». В интервью The Wall Street Journal президент отметил, что в Белом доме еще не установили, знала ли Россия заранее о «планах режима Асада» использовать химическое оружие (Дамаск и Москва отрицают намеренное использование отравляющего вещества). По его словам, многие могут предполагать, что Россия об этом знала, поскольку в Сирии находятся ее военные. В отличие от госсекретаря Тиллерсона, который в Москве заявил, что правление Асада приближается к концу, Трамп сказал, что США не настаивают на отставке сирийского лидера как на одном из условий мирного урегулирования. «Мы на этом настаиваем? Нет. Но я думаю, что в какой-то момент это произойдет (отставка Асада. – Ред.)», – цитирует WSJ. Ранее в интервью The New York Post Трамп назвал президента Сирии животным за применение химоружия и удары по мирному населению, в том числе детям, и осудил Москву за поддержку Асада.

Уровень доверия с Вашингтоном при Дональде Трампе на рабочем уровне, особенно на военном, не стал лучше, а скорее всего деградировал, заявил и Путин. Ранее представители руководства России не раз отмечали, что при администрации Барака Обамы двусторонние отношения достигли минимума. В частности, в ноябре 2016 г. пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что они достигли дна и дальше портиться уже не могут. В ходе предвыборной кампании и после избрания Трамп одобрительно отзывался о Путине и говорил о намерении наладить отношения с Россией. Reuters констатирует, что по истечении меньше чем трех месяцев президентства Трамп резко поменял позицию по ряду внешнеполитических вопросов. В частности, он смягчил отношение к Китаю и НАТО, которых он критиковал до избрания, и ужесточил – к России и к Владимиру Путину, с которым он еще полгода назад хотел стать союзником.

После переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и с президентом Путиным в Москве Рекс Тиллерсон также заявил: «Текущее состояние дел находится на самом низком уровне, и уровень доверия находится на низкой точке». Он выразил убеждение, что две ядерные державы не могут находиться в таком состоянии дел. Прошедшие переговоры госсекретарь назвал «очень продуктивными». Лавров же сообщил, что Россия нацелена на снятие барьеров в отношениях в случае встречных действий США. Стороны договорились создать группу, которая займется «раздражителями», накопившимися «в первую очередь во время администрации Обамы», сказал министр. А Путин, по его словам, пообещал восстановить действие меморандума об обмене информацией с Пентагоном, если он будет использован только для борьбы с терроризмом.

Говоря о необычайно враждебном приеме, который был оказан Тиллерсону, Reuters упоминает «залп заявлений» российских представителей, в том числе высокопоставленного чиновника, которые в этот момент усилили неловкость ситуации. Информагентства, в частности, в начале переговоров цитировали заявление замминистра иностранных дел Сергея Рябкова о том, что для Москвы намерения США в отношении Сирии остаются загадкой. Замечания самого Лаврова о том, что удар США по Сирии является незаконным и что сами США ведут себя непредсказуемо, агентство назвало «ледяными».

Politico считает, что Тиллерсон почувствовал «ледяное отношение» в Москве. Для него ситуация должна была быть крайне странной, полагает издание. За годы работы в ExxonMobil он выстроил хорошие отношения с российским руководством и даже был удостоен ордена Дружбы, на этом фоне то, что решение Путина встретиться с ним в качестве госсекретаря в его первый визит в Москву было принято в последний момент, издание считает похожим на знак пренебрежения.

Если несколько недель назад критики администрации Трампа опасались, что Тиллерсон просто отменит санкции против России, то волновались они зря, отмечает The New York Times. По ее оценке, на встречах в Москве сторонам удалось мало о чем договориться, и уж точно не о том, кто несет ответственность за применение зарина против мирных сирийцев, и не о возможных попытках вмешательства в выборы в США и в Европе. На встрече Путина и Тиллерсона стало очевидно, что у них не только разные точки зрения на мировую политику, но и разные представления о фактах, пишет газета. И это делает затруднительным достижение более серьезных договоренностей, кроме как косметических соглашений по проблемам в двусторонних отношениях, пишет издание.

Переговоры в Москве позволили увидеть раскол между США и Россией и не помогли снять напряженность по сирийскому вопросу, пишет The Washington Post. Никаких признаков о возможном улучшении двусторонних отношений в ближайшей перспективе газета не увидела. По ее оценке, визит госсекретаря США Москва использовала, чтобы снова твердо заявить, что не уступит попыткам отстранить Асада от власти. Только две недели назад Россия «рулила» в Сирии, была ведущим игроком на военном и на дипломатическом поле, дирижировала мирными переговорами с участием Турции, Ирана, курдов и повстанцев, а США не вмешивались, напоминает газета, ракетный удар США по Сирии изменил расклад, Кремль оказался в арьергарде и имеет дело с «ультиматумом» Белого дома.

Результатов визита Тиллерсона стоит ждать нескоро, заявил уже 13 апреля Сергей Лавров. По крайней мере, стороны «договорились установить диалог по ряду важных вопросов», отметил он. Как передает «Интерфакс», он рассказал, что после итоговой совместной пресс-конференции он и госсекретарь неформально обсудили, какие возникают возможности для сближения позиций двух стран.

По словам министра, разговор шел «об инвентаризации тех проблем, которые были созданы предыдущей администрацией (США) в двусторонних отношениях, а также о механизмах по вопросам выполнения существующих договоров в военно-политической сфере, механизмах, которые призваны сближать, лучше понимать наши позиции по различным региональным кризисам, прежде всего, в отношении сирийского урегулирования». «Договоренности такие достигнуты, сейчас мы, наверное, уже приступим к практическому формированию диалоговых механизмов, что само по себе немаловажно», - отметил он. По его прогнозу, нормализация отношений будет небыстрой. Лавров считает, что «всегда лучше разговаривать, чем выступать по микрофону и рассказывать друг другу, что мы думаем, не глядя в глаза».

По словам главы МИД, в среду Тиллерсону напомнили, что удары США по Сирии не способствуют борьбе международного сообщества с терроризмом. Также он заверил, что Россия не станет поддерживать западный проект резолюцию в СБ ООН с осуждением Дамаска в связи с химическим инцидентом в Идлибе. «Попытки под шумок, без всяких инспекций принять резолюцию СБ ООН с голословным осуждением правительства, конечно, мы эти попытки поддержать не можем и не будем их поддерживать ", - цитирует его "Интерфакс".

Запад не хочет признавать факт формирования полицентричного мира, пытаясь навязать странам свой взгляд на происходящее в мире, констатировал Лавров на совещании руководителей представительств МИД в субъектах Федерации. «В целом на мировой арене нагнетается конфронтация, конкуренция не только нормальная, естественная в сфере политики и экономики, но и конкуренция, которая внедряется в ценностную сферу через попытки наших западных партнеров всем навязать исключительно свой взгляд на происходящее, - сказал он. - В этом отражаются попытки западных государств сохранить ведущие позиции в мире, к которым они привыкли на протяжении многих столетий. И сегодня им очень трудно приходится признавать, что мир меняется, идет объективный процесс формирования полицентричного мироустройства, что очень болезненно для тех, кто привык единолично все и за всех решать, - цитирует его ТАСС. - Поэтому для непокорных, так сказать, применяются репрессалии, в том числе и санкции, меры информационного давления, информационных войн и прямое вмешательство в дела суверенных государств на обширном пространстве Ближнего Востока и Северной Африки, а также на Украине».

Рекс Тиллерсон в Москве - впервые в качестве госсекретаря США