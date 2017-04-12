Первый визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву
От госсекретаря ждут рассказа о приоритетах Белого дома
Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон прилетел в Москву 11 апреля
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В аэропорту «Внуково-2» Тиллерсона встретил посол США в России Джон Теффт
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Дипломатический кортеж у Дома приемов МИД России, куда прибыл госсекретарь США для участия в переговорах с главой российского МИД Сергеем Лавровым
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Дипломатический кортеж Сергея Лаврова
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Линия Вашингтона по сирийскому вопросу до сих пор остается для России загадкой, заявил журналистам перед началом встречи заместитель Лаврова Сергей Рябков
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Москва считает удар ВС США по Сирии в ночь на 7 апреля актом агрессии и нарушением международного права, напомнил Рябков
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Тиллерсон надеется на откровенный диалог с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом он заявил в начале переговоров с главой российского внешнеполитического ведомства, сообщает ТАСС. После вступительных заявлений дипломатов встреча продолжится в закрытом режиме. Собеседники представят ее итоги на пресс-конференции
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Накануне на встрече министров иностранных дел «группы семи» в Италии госсекретарь США призвал Россию выбрать, с кем она – с США и их союзниками или с Асадом, Ираном и «Хезболлой», и напомнил, что Москва гарантировала уничтожение сирийского химического оружия, сообщила британская The Independent. Говорить о какой-то стратегии администрации США в отношении России в сирийском вопросе нельзя, разные ее представители гнут свою линию, а общие цели не ясны, полагает Майкл Кофман из вашингтонского Института Кеннана
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