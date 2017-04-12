Первый визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву

Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Накануне на встрече министров иностранных дел «группы семи» в Италии госсекретарь США призвал Россию выбрать, с кем она – с США и их союзниками или с Асадом, Ираном и «Хезболлой», и напомнил, что Москва гарантировала уничтожение сирийского химического оружия, сообщила британская The Independent. Говорить о какой-то стратегии администрации США в отношении России в сирийском вопросе нельзя, разные ее представители гнут свою линию, а общие цели не ясны, полагает Майкл Кофман из вашингтонского Института Кеннана

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