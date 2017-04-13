Россия и США займутся устранением старых раздражителей

Официальная часть визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву началась в среду с переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в особняке МИДа, а завершилась встречей с президентом Владимиром Путиным в Кремле. Открывая переговоры, Лавров упомянул нанесенный 7 апреля американцами ракетный удар по сирийскому аэродрому и заявил о необходимости не допускать «рецидивов подобных акций» в будущем. Тиллерсон, в свою очередь, пообещал обсудить «целый ряд очень широких и очень важных вопросов».

Переговоры руководителей внешнеполитических ведомств длились около пяти часов, после чего обоих министров принял Путин. На итоговой пресс-конференции Лавров перечислил основные обсуждавшиеся темы (см. врез) и сообщил, что Россия нацелена на снятие барьеров в отношениях в случае встречных действий США. Стороны договорились создать группу, которая займется «раздражителями», накопившимися «в первую очередь во время администрации Обамы», сказал министр. А Путин, по его словам, пообещал восстановить действие меморандума об обмене информацией с Пентагоном, если он будет использован только для борьбы с терроризмом. Тиллерсон назвал встречу продуктивной, заявил, что отношения двух ядерных держав не могут быть на таком низком уровне, и назвал среди важнейших фактически те же пункты повестки, что и Лавров, добавив, что сторонам нужно восстановить доверие.

Широкий круг На встрече министра и госсекретаря обсуждались ситуация в Сирии (включая ракетный удар США 7 апреля), урегулирование конфликта на Украине, обстановка вокруг КНДР, а также проблемы контроля над вооружениями, кибербезопасности и экономических отношений, сообщил Сергей Лавров.

По словам человека, близкого к Минобороны России, очевидно, что в Москве не закрывают двери для диалога с администрацией Дональда Трампа и не настроены на неизбежность опасной конфронтации с США. В то же время Москва показывает и готовность укрепить свои военные позиции в Сирии. Именно такой смысл носят переход в Средиземное море фрегата «Адмирал Григорович» и проведенные во вторник учения по переброске примерно 30 боевых самолетов из Южного военного округа в Бурятию на совместные учения с силами ПВО, говорит собеседник.

Очевидно, что Тиллерсон и ряд других членов администрации не являются сторонниками полноценной войны для смены сирийского режима – как и сам Трамп, судя по его последнему заявлению о нежелании посылать солдат в Сирию, говорит человек, близкий к правительству одной из стран – союзниц США. В среду к этой компании присоединился и министр обороны США Джеймс Мэттис, назвавший удар по сирийскому аэродрому разовой акцией. В связи с этим линия на минимизацию ущерба в российско-американских отношениях вполне может утвердиться по крайней мере до того момента, когда новая администрация станет полностью функциональной, считает собеседник, тогда визит Тиллерсона послужит этой задаче. Бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов заявил во вторник, что без встречи на высшем уровне российско-американский диалог на других уровнях не наладится, а самым важным в приезде Тиллерсона назвал сам факт этого визита.