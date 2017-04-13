NYTimes назвала дату ближайших ядерных испытаний в КНДР

Судя по новым данным спутниковых съемок, КНДР может скоро провести очередной – шестой – подземный ядерный взрыв, пишет The New York Times. Она ссылается на выводы экспертов, которые изучили спутниковые данные и констатировали активизацию деятельности у горы Мантапсан в провинции Хамгён-Пукто, где Северная Корея проводит ядерные испытания. Аналитики полагают, что они могут быть приурочены к 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, которая отмечается 15 апреля. О готовности к новым испытаниям они судят в том числе по замедлению земляных работ на местах предыдущих испытаний, их активность отслеживается по росту гор обломков и мусора, которые извлекают на поверхность после взрыва, и по откачке воды из туннелей, где проводятся испытания. Газета не исключает, что новый взрыв будет более мощным, чем предыдущие.

О скорых испытаниях сообщает и специализированный американский сайт 38 North, который отслеживает события на Корейском полуострове. Его авторы, также ссылаясь на съемки коммерческих спутников, пишут, что полигон Пангги-ри полностью готов к новому взрыву.

В Сеуле военные не так уверены в скором проведении испытаний. По их данным, у мест предполагаемых ядерных испытаний в КНДР пока подготовительная деятельность особо не повышалась, это «Ренхап» заявил пресс-секретарь Объединенного комитета начальников штабов.

В Пхеньяне около 200 иностранных журналистов были предупреждены, что 15 апреля произойдет некое знаменательное событие, сообщает Reuters. Агентство напоминает, что аналогичные объявления в предыдущие годы регулярно делались перед относительно заурядными мероприятиями. В 2012 г. 15 апреля КНДР сделала попытку запуска ракеты большой дальности со спутником, но она обернулась неудачей.

В минувший вторник Пхеньян предупредил, что на любую агрессию со стороны США ответит ядерным ударом.

Президент Дональд Трамп, который после избрания назвал КНДР самой большой угрозой безопасности США, заявил, что руководство этой страны совершает большую ошибку, но не стал обнародовать свои военные планы заранее. На днях в интервью Fox Business он пригрозил Северной Корее мощными субмаринами и напомнил, что отправляет к Корейскому полуострову «армаду». В минувшие выходные стало известно, что в тот район была срочно направлена ударная группа кораблей ВМС США во главе с авианосцем класса Nimitz USS Carl Vinson.

Япония заручилась согласием Трампа предупредить Токио о своих военных планах, сообщает Kyodo со ссылкой на дипломатические источники. Министр иностранных дел Южной Кореи Юн Бен Се таже заявил, что рассчитывает, что Вашингтон проконсультируется с Сеулом перед нанесением превентивного удара по КНДР. США обсуждали проблему и с Китаем. Трамп заявил в интервью The Wall Street Journal, что он предложил лидеру КНР Си Цзиньпину «великолепную сделку»: США пойдут на уступки Китаю в торговых вопросах в обмен на то, что Пекин решит проблему в КНДР.

Одновременно администрация США обсуждает ужесточение санкций против Пхеньяна. Как сообщает Reuters со ссылкой на американские источники, не исключается введение нефтяного эмбарго, полный запрет экспорта северокорейского угля, глобальный запрет на полеты северокорейской авиакомпании Air Koryo, перехват торговых судов и санкции в отношении китайских банков за сделки с КНДР. По словам одного из источников агентства, Трамп одобрил в целом подход по ужесточению санкций и поручил разработать детальные предложения. Предлагаемые меры могут применяться Америкой как в одностороннем порядке, так и через Совбез ООН, где у Китая есть право вето. В частности, через ООН может быть введен запрет иностранным работодателям на наем граждан КНДР. Источники агентства говорят, что санкции могут вводиться постепенно, в зависимости от действий самой КНДР.