Президент США заявил о «большой ошибке» КНДР и пригрозил атомными подлодками

Северокорейский лидер Ким Чен Ин совершает «большую ошибку», приводит заявление президента США Дональда Трампа агентство «Ренхап». Хозяин Овального кабинета подчеркнул, что он не анонсирует военные планы заранее, в отличие от своего предшественника Барака Обамы. При этом в интервью Fox Business он констатировал: «Мы отправляем армаду (к Корейскому полуострову), очень мощную. У нас есть субмарины, очень мощные, намного более мощные, чем авианосцы, говорю вам. И еще у нас – лучшие военные на земле».

О том, что в США есть «не только авианосцы, но и атомные подводные лодки» Трамп попросил довести до сведения северокорейского лидера председателя КНР Си Цзиньпина, с которым он по телефону обсудил угрозу Пхеньяна.

Трамп настаивает, что такой стране как КНДР «нельзя позволить иметь ядерное оружие. Пока у них нет средств доставки, но они у них появятся», - заявил он в интервью the Wall Street Journal, которое так же цитирует агентство. Вашингтон призывает Пекин прервать торговые отношения с КНДР.

Трамп предположил, что Си Цзиньпин сделает правильный выбор, потому что в противном случае США могут обойтись и без его помощи. «Идти в одиночку, значит идти со многими другими странами», уточнил президент США.

Япония заручилась согласием Трампа предупредить Токио о своих военных планах, сообщает Kyodo со ссылкой на дипломатические источники. Американский лидер в ходе недавней телефонной беседы выразил понимание рисков, с которыми столкнется Япония в случае применения военной силы против КНДР, отмечает ТАСС. В Токио опасаются, что в этом случае страна может стать объектом для ответного удара Пхеньяна. В свою очередь Трамп пытался объяснить японскому премьеру Синдзо Абэ новый курс США в отношении КНДР – это переход от принципа «стратегического терпения», который исповедовал к принципу «мир, благодаря силе».