КНДР заявила о готовности ответить на «агрессивные намерения» США

МИД КНДР считает, что отправка ударной американской авиагруппы к Корейскому полуострову доказывает агрессивные намерения США, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ранее сообщалось, что командование США приказало ударной группе кораблей ВМС США во главе с авианосцем класса Nimitz USS Carl Vinson развернуться в направлении Кореи «для сохранения присутствия в западной части Тихого океана и сохранения боеготовности». Представитель командования Дэйв Бенхэм назвал угрозой номер один для региона КНДР с «безрассудной, безответственной и дестабилизирующей программой ракетных испытаний» и стремлением обзавестись ядерным оружием.

«[Направление атомного авианосца Carl Vinson в акваторию у берегов Корейского полуострова] доказывает, что сценарий вторжения США в КНДР достиг серьезной фазы. Если США осмелятся сделать выбор в пользу военных действий, выкрикивая лозунги о "превентивном ударе" и "уничтожении штабов", КНДР готова отреагировать в любой желаемой США форме военных действий», – приводит агентство заявление спикера МИДа.

В заявлении говорится также, что КНДР не выпрашивает мира, но всегда «готова защитить себя силой оружия».