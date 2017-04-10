Авианосец Carl Vinson держит курс на Корейский полуостров

Ударная группа кораблей ВМС США во главе с авианосцем класса Nimitz USS Carl Vinson в воскресенье шла в направлении Корейского полуострова, сообщает The Washington Post. Ранее стало известно, что Тихоокеанское командование США приказало группе авианосца развернуться в направлении Кореи «для сохранения присутствия в западной части Тихого океана и сохранения боеготовности», как заявил представитель командования Дэйв Бенхэм. Он назвал угрозой номер один для региона КНДР с «безрассудной, безответственной и дестабилизирующей программой ракетных испытаний» и стремлением обзавестись ядерным оружием.

Carl Vinson вышел из порта Сингапура в направлении Корейского полуострова в минувшую субботу. До этого предполагалось, что его группа направится в Австралию.

Северная Корея сейчас проводит серию парадов, приуроченных к памятным событиям. 15 апреля пройдет парад в честь 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена, 25 апреля – в честь 85-летия со дня образования национальной армии.

В минувшие выходные Пхеньян заявил, что не боится ударов, подобных тем, которые США нанесли на прошлой неделе по Сирии, и сможет защитить себя в том числе и ядерным оружием. 5 апреля КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности в Японское море, до этого в марте запустила в том же направлении еще четыре ракеты. Пхеньян утверждает, что эти меры спровоцированы совместными американо-южнокорейскими военными учениями, которые могут быть подготовкой ко вторжению.

В марте группа Carl Vinson заходила в регион для участия в совместных учениях с флотом Южной Кореи.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Америка готова заняться решением ядерной проблемы КНДР и в одиночку.