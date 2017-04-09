В Совфеде считают рискованной отправку группы ВМС США к берегам КНДР

Председатель комитета Совета федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров считает, что отправка ударной группы ВМС США к Корейскому полуострову может спровоцировать КНДР.

«Если Пхеньян увидит угрозу своей безопасности в этом походе кораблей США, это может подтолкнуть руководство Северной Кореи к дальнейшим необдуманным действиям», — сказал Озеров агентству «РИА Новости». Кроме того, по мнению сенатора, США могут нанести ракетный удар по военным объектам КНДР.

Ранее Reuters сообщил, что ударная авианосна группа ВМС США во главе с авианосцем Carl Vinson отправилась из Сингапура в западную часть Тихого океана для «демонстрации силы».