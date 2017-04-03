Трамп: США могут сами решить проблему КНДР, если Китай не поможет

Американский президент Дональд Трамп предупредил, что США предпримут односторонние действия, чтобы устранить ядерную угрозу со стороны Северной Кореи, если Китай не усилит давление на режим в Пхеньяне. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

«У Китая большое влияние на Северную Корею. И Китай либо примет решение, чтобы помочь нам с КНДР, либо нет. - сказал Трамп. - Если они согласятся, это будет очень хорошо для Китая, если они этого не сделают - хорошо не будет никому».

В то же время, он заявил, что «если Китай не собирается решать северокорейскую проблему, это сделаем мы».

МИД Китая ранее подтвердил, что председатель КНР Си Цзиньпин поедет в США и встретится с Трампом 6 и 7 апреля.

В конце марта Минфин США внес в санкционный лист 11 граждан КНДР и одну северокорейскую компанию в связи с санкциями, введенными за нарушение режима нераспространения ядерного оружия.