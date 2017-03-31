США расширили санкции в отношении КНДР

Минфин США внес в санкционный лист 11 граждан КНДР и одну северокорейскую компанию в связи с санкциями, введенными за нарушение режима нераспространения ядерного оружия.

Как следует из информации, распространенной минфином в пятницу, из 11 северокорейских граждан трое проживают в Москве: представители международного банка «Илсим» Чан Йонг Чу и Нам Унг Ким, а также представитель Банка международной торговли Янг Су Хан.

Оставшиеся фигуранты списка также являются представителями банковского сектора, которые проживают в Китае и Вьетнаме.

Как сообщил минфин, под санкции также попала северокорейская торговая компания PAEKSOL.