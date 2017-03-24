США ввели новый пакет санкций за сотрудничество с Ираном, КНДР и Сирией

Власти США ввели новые санкции в отношении 30 предприятий и физических лиц из 10 стран за сотрудничество с Ираном и КНДР. Причина введения санкций - нарушение режима нераспространения ядерного оружия. Об этом говорится на официальном сайте госдепартамента США.

Помимо этого в отношении 19 зарубежных компаний и физических лиц введены штрафные меры за передачу Ирану, КНДР и Сирии товаров, услуг и технологий, подпадающих под запрет.

«Эти санкции являют собой пример приверженности администрации США режиму нераспространения оружия массового поражения и поддержанию глобальной стабильности и безопасности», - отмечается в заявлении.