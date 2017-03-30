Пекин впервые подтвердил предстоящую встречу Трампа и Си Цзиньпина

МИД Китая подтвердил, что председатель КНР Си Цзиньпин поедет в США и встретится с президентом Дональдом Трампом 6 и 7 апреля, сообщает Reuters. Агентство отмечает, что это первое официальное подтверждение грядущего саммита со стороны Пекина. Американский лидер примет гостя в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Представитель МИДа Лу Кан повестку встречи не раскрыл, но заявил о необходимости оценить общую картину и взаимные интересы в торговле и что рынок диктует, что интересы двух стран должны быть удобно структурированы относительно друг друга. На вопрос о разногласиях в сфере торговли он заявил, что стороны должны сообща прикладывать усилия, чтобы взаимные интересы росли, а не просто искать справедливого баланса в отношениях.

Ранее Пекин только подтверждал, что идет подготовка встречи двух лидеров. Западные СМИ сообщали, ссылаясь на источники, что председатель КНР поедет в США, называли даты, а правительство Финляндии официально заявило, что Си Цзиньпин кратко посетит страну 5 апреля в ходе международной повестки, но китайские власти это не комментировали.

Вскоре после избрания президентом Дональд Трамп нарушил негласный запрет не иметь прямых контактов с лидерами не признаваемого Китаем Тайваня и поговорил по телефону с президентом Тайваня Цай Инвэнь, чем вызвал серьезное неудовольствие Пекина. Позднее он заверил КНР, что не будет отходить от политического принципа «единого Китая», когда официальные контакты происходят только с Пекином. В ходе предвыборной кампании и позднее Трамп критиковал Китай за несправедливые ограничения США во взаимной торговле (манипуляции с курсом валют и завышении пошлин на экспорт китайских товаров) и грозился ответить симметрично, за военные действия в Южно-Китайском море и за недостаточные усилия по давлению на КНДР.

Ли Кэцян заявил 15 марта, что лидеры двух стран поговорили по телефону и подтвердили готовность к дальнейшему развитию двусторонних отношений, передает «Интерфакс». Он добавил, что Трамп и другие американские официальные представители обещали, что Вашингтон будет строго следовать политике «одного Китая», это основа двусторонних отношений, которая не может быть нарушена.

В марте в Китае побывал госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который заявил принимающей стороне о желании администрации Дональда Трампа укрепить взаимопонимание и договорился с Китаем об обсуждении проблемы КНДР.