Рынки
Статья опубликована в № 4298 от 10.04.2017 под заголовком: Один раз не Tomahawk

Ракетные удары США по Сирии не вызвали обвала на глобальных рынках

Но рубль и российские акции дешевели: рынок опасается ухудшения отношений между Россией и США
Ракетные удары США по Сирии не вызвали обвала на глобальных рынках
Ракетные удары США по Сирии не вызвали обвала на глобальных рынках
Lucas Jackson / Reuters

Глобальные рынки с редким спокойствием реагировали на удары по сирийскому аэродрому Аш-Шайрат. Операция проводилась в пятницу, когда уже начались утренние торги в Азии, и первой реакцией рынка была покупка активов, считающихся «надежной гаванью». Золото подорожало до максимума за пять месяцев, иена укрепилась к доллару на 0,6%, цена 10-летних казначейских облигаций США тоже росла, а их доходность снизилась до 2,289% с 2,343%.

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