Ракетные удары США по Сирии не вызвали обвала на глобальных рынках
Lucas Jackson / Reuters
Глобальные рынки с редким спокойствием реагировали на удары по сирийскому аэродрому Аш-Шайрат. Операция проводилась в пятницу, когда уже начались утренние торги в Азии, и первой реакцией рынка была покупка активов, считающихся «надежной гаванью». Золото подорожало до максимума за пять месяцев, иена укрепилась к доллару на 0,6%, цена 10-летних казначейских облигаций США тоже росла, а их доходность снизилась до 2,289% с 2,343%.