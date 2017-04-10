Статья опубликована в № 4298 от 10.04.2017 под заголовком: Один раз не Tomahawk

Ракетные удары США по Сирии не вызвали обвала на глобальных рынках

Но рубль и российские акции дешевели: рынок опасается ухудшения отношений между Россией и США

Татьяна Бочкарева,

Эмма Терченко

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