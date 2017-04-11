Трамп: КНДР напрашивается на неприятности

Президент США Дональд Трамп заявил в своем микроблоге в Twitter, что Северная Корея сама «напрашивается на неприятности». Он подчеркнул, что если Китай будет готов оказать помощь США и оказать давление на КНДР, «это будет замечательно». Если нет, добавил американский лидер, то «США самостоятельно разрешат» ядерную проблему.

Трамп также отметил, что ранее он провел беседу с президентом КНР Си Цзиньпином, в которой объяснил ему о выгоде «разрешения ядерной проблемы КНДР». В частности, по его словам, торговое соглашение между США и Китаем выглядело бы намного более привлекательным, если бы китайские власти согласились помочь американскому правительству.

В минувшие выходные Пхеньян заявил, что не боится ударов, подобных тем, которые США нанесли на прошлой неделе по Сирии, и сможет защитить себя в том числе и ядерным оружием. 5 апреля КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности в Японское море, до этого в марте запустила в том же направлении еще четыре ракеты. Пхеньян утверждает, что эти меры спровоцированы совместными американо-южнокорейскими военными учениями, которые могут быть подготовкой ко вторжению.

В понедельник стало известно, что ударная группа кораблей ВМС США во главе с авианосцем класса Nimitz USS Carl Vinson в воскресенье шла в направлении Корейского полуострова (до этого предполагалось, что группа направится в Австралию). Тихоокеанское командование США приказало группе авианосца развернуться в направлении Кореи «для сохранения присутствия в западной части Тихого океана и сохранения боеготовности». Представитель командования Дэйв Бенхэм назвал угрозой номер один для региона КНДР с «безрассудной, безответственной и дестабилизирующей программой ракетных испытаний» и стремлением обзавестись ядерным оружием.