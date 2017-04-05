КНДР осуществила запуск баллистической ракеты

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает «Ренхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов. Reuters сообщает о запуске неизвестного снаряда из района Синпо у Корейского полуострова. Точный тип снаряда не установлен, подтверждают в Сеуле.

Запуск произведен в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина. В числе главных тем переговоров – ядерная программа КНДР. Пхеньян испытывает отношения Вашингтона и Пекина на прочность, полагают американские чиновники.

8 марта Северная Корея успешно запустила 4 баллистические ракеты.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее допускал применение силы в отношении КНДР, хотя и оговаривался, что пока эта возможность больше теоретическая.