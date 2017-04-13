Интервью Трампа обвалило курс доллара

Президент США Дональд Трамп отметил, что доллар становится «слишком сильным», а также выразил пожелание, чтобы Федеральный резерв сохранил низкую процентную ставку. Он сказал это The Wall Street Journal. «Думаю, что наш доллар слишком укрепляется, и в этом отчасти моя вина, потому что люди мне доверяют, – сказал он (цитата по CNBC.com). – Но это вредно, в конечном итоге это плохо скажется». По его словам, в сильном долларе есть свои плюсы, но главный из этих плюсов – всего лишь то, что это выражение хорошо звучит. Его слова вызвали снижение курса доллара, в том числе на азиатских торговых площадках. К примеру, курс доллара к иене снизился до 108,7 иены за доллар, минимума с ноября 2016 г., тогда как ранее на этой неделе курс превышал 111 иен. Аналитики считают ослабление доллара временным.

В этом же интервью Трамп заявил, что в очередном полугодовом докладе минфина США Китай не будет назван валютным манипулятором. «Они не являются валютными манипуляторами», – сказал президент, который ранее резко критиковал Пекин за попытки искусственно получить преимущества в торговле с США.

«Хотя мы можем пересчитать на пальцах одной руки случаи, когда президенты Обама или Буш говорили о курсе доллара, президент Трамп – это совсем другое дело, – заявил Bloomberg старший стратег по валютной политике Westpac Banking Corp. в Сиднее Шон Кэллоу. – Очевидно, что он (Трамп. – Ред.) не считает заявления о валюте манипуляцией, для него это просто слова». «Конечно, Трамп рискует снизить к себе доверие, но похоже, что ему наплевать, – заявил президент Merk Investments LLC Аксель Мерк. – Дешевле всего оказывается политика, где вы можете управлять курсами валют, произнося слова».