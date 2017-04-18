Трамп запустил программу импортозамещения

«Не позволим иностранным государствам отбирать наши рабочие места и замещать наши товары своими», - сказал президент США Дональд Трамп, подписав указ «Buy american. Hire americans». Документ предусматривает пересмотр правил выдачи рабочих виз H-1B, торговых соглашений и системы государственных закупок.

Указ предписывает Минюсту, Госдепартаменту, министерствам труда и национальной безопасности в 220-дневный срок разработать изменения в порядок выдачи виз, так «чтобы их получали только высококвалифицированные рабочие».

Сейчас виза H-1B выдается по принципу лотереи. В последние несколько лет правительство США таким образом выдало 85 000 виз для высококвалифицированных иностранных рабочих, указывает The Wall Street Journal. Программа пользуется особенной популярностью в технологической индустрии. Так около 15% сотрудников Facebook работали по этой визе, следует из анализа Reuters данных министерства труда.

Одним из основных предвыборных обещаний Трампа была защита американского рынка труда и американских товаров. «Мы вернем наши рабочие места. Мы вернем свои границы. Мы вернем богатство ... Следуя двум простым правилам: покупай американское и нанимай америкнцев», говорил он в своей инаугурационной речи.

Указ был подписан во время поездки Трампа в город Кеноша в штате Висконсин, относящийся к так называемому «ржавому поясу» Америки. С начала промышленной революции здесь было сконцентрировано стателитейное производство, которое в начало приходить в упадок в 80е, из-за сокращения производства стали, автомобилей и продукции тяжелой промышленности.

Указ также предписывает использовать сталь американского производства в инфраструктуре, финансируемой из государственного бюджета. Импортированная сталь, но локализованная в США, не будет соответствовать директиве. «Его выполнение начнется немедленно», - пообещал Трамп рабочим завода Snap-on-tool, стоя на фоне американского флага, сделанного из гаечных ключей. После чего подписал сам документ.

Усиление протекционизма

Департаменту торговли и Управлению торгового представителя США предписано «всесторонне оценить» положения о закупках в торговых соглашениях, которые позволяют иностранным компаниям участвовать в госзакупках правительства США. Чиновники должны определить, «какие сделки могут фактически работают на Америку, а какие нет».

Для выполнения «Buy American» федеральным агентствам предстоит рассмотреть и свести к минимуму использование изъятий и исключений для в международных торговых соглашениях и оценить насколько эти документы вредят американским рабочим. Если выяснится, что они ухудшили жизнь американских рабочих, то соглашения могут быть пересмотрены, предупреждают в администрации Трампа.

Некоторые страны скептически относятся к международной экономической интеграции независимо о того, развивается ли эта интеграция за счет систем управления торговлей на основе многосторонних правил или согласованных на глобальном уровне стандартов финансового регулирования, указывает главный экономист фонда Мори Обсфельд. «Но более широкий отказ от многостороннего подхода может привести к протекционизму, а гонка уступок в области финансового надзора в целях получения конкурентных преимуществ — к борьбе каждого против всех, в результате которой положение всех стран ухудшится», - заключает он.