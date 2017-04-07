США выпустили по авиабазе в Сирии 59 ракет

Военные США выпустили 59 ракет Tomahawk по военной базе сирийских правительственных сил Аш-Шайрат в западной провинции Хомс, приводит CBS данные Пентагона. Удары наносились с двух американских эсминцев USS Ross и USS Porter, находящихся в Средиземном море. «Сегодня вечером я приказал провести целенаправленный удар по аэродрому в Сирии, откуда осуществлялась химическая атака», - цитирует Reuters телеобращение президента США Дональда Трампа к американской нации. Произошедшее, заверил он, отвечает «жизненно важным национальным интересам» Америки. При этом Трамп призвал «все цивилизованные страны» объединиться в стремлении «положить конец терроризму всех видов».

Таким образом Вашингтон отреагировал на химическую атаку на город Хан Шейхун в провинции Идлиб, произошедшую 4 апреля. В результате нее как минимум 70 человек погибло и около 500 получили ранения. В произошедшем США обвиняют президента Сирии Башара Асада. Все американские ракеты были нацелены на авиабазу аш-Шайрат, говорит собеседник FT. «Томагавки» были запрограммированы на прицеливание по взлетно-посадочным полосам, а также по находящимся на базе самолетам, чтобы нанести сирийским ВВС максимальный ущерб.

Решение об ударах обсуждалось с 4 апреля, но непосредственно, по данным CNN, было принято на встрече Трампа с членами Совета по национальной безопасности. Она состоялась 6 апреля, перед ужином Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином, который прибыл в США с двухдневным визитом. Пока лидеры двух стран наслаждались трапезой в поместье Трампа в Мар-а-Лаго, военные отрабатывали удары по намеченной сирийской цели. По ходу ужина министр обороны США Джеймс Мэттис держал Трампа в курсе дела. Также рядом с ним находились госсекретарь Рекс Тиллерсон и советник по национальной безопасности Герберт Макмастер. Вице-президент Майк Пенс остался в Вашингтоне.

Еще в конце марта постпред США в ООН Никки Хейли заявляла, что свержение сирийского лидера перестало быть для Вашингтона приоритетом, но атака на Идлиб изменила отношение Трампа к Асаду. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон говоря об Асаде, заметил, что «ему не найдется роли в управлении сирийским народом». На прямой вопрос о возможности устранения Асада, он ответил, что «эти шаги уже начались», цитирует его CBS.

Сирийское государственное телевидение назвало американские авиаудары «актом агрессии», сообщает Associated Press.

На Трампа оказали сильное влияние кадры убитых детей, и он должен был действовать, объяснил высокопоставленный представитель американской администрации. «Удары закончены до тех пор, пока не будет принято другое решение», - сказал CNN американский чиновник.

«Российские силы были предупреждены об ударе по каналу предупреждения инцидентов», - приводит CBS слова официального представителя Пентагона Джеффа Дэвиса. Это, в частности, было сделано, чтобы «свести к минимуму риск для российского и сирийского военного персонала на аэродроме». При этом, по данным военных источников CNN, ночью (удары наносились в 3:45 по сирийскому времени) на базе аш-Шайрат российские военные оставались. В ходе ударов несколько сирийцев погибли, другие были ранены», заявил AP глава провинции Хомс. Точных цифр он не привел. Данных о российском персонале пока нет.