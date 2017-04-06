Кремль осудил химическую атаку в Идлибе, но призвал разобраться

Москва считает недопустимым применение химического оружия в Сирии, но призывает к взвешенной оценке произошедшего 4 апреля в районе города Хан-Шейхун, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его оценке, инцидент с химической атакой в провинции Идлиб террористы и оппозиция могут использовать для делегитимизации руководство страны, а разногласия по Сирии вряд ли могут повлиять на отношения России и США.

«Мы, безусловно, считаем, что применение химического оружия абсолютно недопустимо. Мы считаем, что нужно делать все, чтобы исключить возможность использования химического оружия в Сирии, - сказал Песков. - Здесь можно надеяться, что сирийскими вооруженными силами будут предприниматься все необходимые действия для того, чтобы какие-то вещества, которые могут использоваться как химическое оружие, не попадали в руки террористов и не использовались террористами».

Кремль не видит оснований доверять информации независимых организаций, таких как «Белые каски», и считает, что ни у США, ни у других западных стран не могло быть достоверной информации о виновниках инцидента. «Любые данные, которыми могла располагать американская сторона или наши коллеги в других странах, не могли зиждиться на объективных материалах и объективных свидетельствах», - сказал Песков журналистам.

Что касается вчерашнего выступления постпреда США Никки Хейли в Совбезе ООН с фотографиями жертв химической атаки в Сирии, Песков видит в этом скорее эмоциональный жест. «Демонстрирование фотографий, безусловно, может являться важным доказательством тех или иных фактов, но может не являться таковым, может быть неким эмоциональным жестом и не более того. Мы знаем, что в Совете Безопасности демонстрировались разные материалы, не только на бумажных носителях, но и в стеклянных тарах, и чаще это были эмоции, которые не имели никакого отношения к фактической ситуации», - отметил он.

«Основная идея заключается в том, что нельзя делать скоропалительных выводов, необходим обмен информацией, необходимо сопоставление имеющейся информации. И выводы можно делать только после этого, а не до этого», - сказал Песков. «Вешать поспешные ярлыки, с нашей точки зрения, было бы неправильно, и мы не согласны с теми оценками, которые даются», - заключил пресс-секретарь президента.

Химическая атака и мир

Президент США Дональд Трамп накануне назвал химическую атаку в провинции Идлиб «посягательством на самые основы человечности», сказав, что она глубоко изменила его отношение к президенту Сирии Башару Асаду. Он указал, что такие вещи «переходят все красные линии» и совершенно нетерпимы, однако не стал прямо критиковать Россию, которая видит Асада своим союзником. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон вчера заявил, что не сомневается в причастности властей Сирии к применению отравляющих веществ и посоветовал России «очень хорошо подумать, стоит ли продолжать поддержку режима Асада».

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Трамп видит в России проблему. «Я критиковала Россию больше раз, чем могу сосчитать, и если они будут вести себя неправильно, мы будем указывать на их ошибки… То, что они сделали с Крымом и Украиной, и то, как они прикрыли Асада, — мы не позволим, чтобы это сошло им с рук», — сказала постпред. В Совбезе ООН Хейли продемонстрировала фото жертв химической атаки и заявила, что США могут принять в стране собственные меры.

По сообщениям западных СМИ, в химической атаке 4 апреля погибли не менее 70 человек, в том числе дети, пострадали порядка 100 человек. По свидетельству очевидцев, удар был нанесен с воздуха в районе города Хан-Шейхун, кроме того, симптомы отравления людей указывали на применение нервно-паралитических компонентов типа газа зарин.

Сирийские власти категорически отвергли свою причастность, заявляя, что представители оппозиции обвиняют власти в использовании химоружия «всякий раз, как они не выполняют задание своих спонсоров».

Западные СМИ указывают, что химическая атака в Хан-Шейхуне похожа на массовое убийство с применением отравляющих веществ (ОВ) типа зарина в удерживаемом тогда оппозицией Дамаске в 2013 г., когда погибли более 1000 человек. Лидеры западных стран обвинили в этом режим Башара Асада, комиссия ООН установила, что отравляющее вещество поступило с сирийских военных складов и применялось обученными этому людьми. Президент США Барак Обама угрожал нанести ответные авиаудары. В итоге США и Россия при согласии Сирии договорились уничтожить ее арсенал химоружия, что и было сделано к лету 2014 г.

Российское Минобороны считает, что в жертвах и отравлениях виновата сама оппозиция. Сегодня министерство сообщило со ссылкой на данные своих средств объективного контроля, что 4 апреля «в период с 11.30 до 12.30 местного времени сирийская авиация нанесла удар в районе восточной окраины н. п. Хан-Шейхун по крупному складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники. На территории этого склада находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами».

По данным Минобороны, именно с этого арсенала снабжались химоружием боевики на территории Ирака, причем достоверно установлен факт использования ими этих химических боеприпасов под Алеппо в конце прошлого года. «Симптомы отравления пострадавших в Хан-Шейхуне на видеокадрах в соцсетях точно такие, как были осенью прошлого года у пострадавших в Алеппо», - отметил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Тогда все факты применения химоружия в Сирии вместе с пробами грунта были запротоколированы и переданы в Организацию по запрету химоружия (OЗХО). Однако ОЗХО, получившая все материалы и пробы, доказывающие применение террористами отравляющих веществ в Сирии, до сих пор их изучает», говорится в заявлении российского Минобороны.