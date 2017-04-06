Хватит воевать

Предметом переговоров должно быть прекращение войны в Сирии, а не соблюдение цивилизованных правил ее ведения

Недавнее применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб, жертвами которого стали, по разным данным, от 58 до 100 человек, а несколько сотен пострадали, вновь ставит вопрос о необходимости скорейшего и окончательного прекращения боевых действий. Новая трагедия в Сирии еще раз напоминает, что ключевым предметом переговоров должно стать не соблюдение «цивилизованных» правил войны, а ее прекращение.

Пока участники конфликта и поддерживающие их мировые державы обменялись обвинениями в использовании средств массового поражения. Запад и оппозиция обвиняют Башара Асада и требуют детального расследования трагедии. Россия утверждает, что сирийская авиация уничтожила склад отравляющих веществ (ОВ), принадлежащий оппозиции, и обещает заблокировать антиасадовский проект резолюции ООН, которую намерены внести Франция и Великобритания. Споры идут о виновнике применения ОВ и принуждении противника воевать «по правилам».

Однако мирные жители гибнут и от «цивилизованных» средств войны: авиации, артиллерии и стрелкового оружия, а также террора воюющих сторон, голода и невозможности получить медицинскую помощь. По данным ООН, за годы войны в Сирии погибли более 300 000 человек, по данным наблюдательного совета по правам человека в Сирии – 465 000, еще около 2 млн пострадали, несколько миллионов были вынуждены покинуть страну. По оценкам ООН, в опасных условиях – в труднодоступных зонах и на территориях, где могут развернуться боевые действия, – находятся еще 4,7 млн сирийцев.