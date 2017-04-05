Газовая атака в Сирии

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Российское Минобороны считает, что в жертвах и отравлениях виновата сама оппозиция. Министерство сообщило, что 4 апреля «в период с 11.30 до 12.30 местного времени сирийская авиация нанесла удар в районе восточной окраины н. п. Хан-Шейхун по крупному складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники. На территории этого склада находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами». По данным Минобороны, именно с этого арсенала снабжались химоружием боевики на территории Ирака

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