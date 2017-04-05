Газовая атака в Сирии
В химической атаке в провинции Идлиб 4 апреля погибли десятки, пострадали сотни человек
По сообщениям западных СМИ, ссылающихся на минздрав сирийской провинции Идлиб, подконтрольной оппозиции, в химической атаке 4 апреля погибли не менее 69, пострадали порядка 100 человек. На сайте «Сирийско-американского медицинского общества» говорится о 500 пострадавших. По свидетельству очевидцев, удар был нанесен с воздуха в районе города Хан-Шейхун, кроме того, симптомы отравления людей указывали на применение нервно-паралитических компонентов типа газа зарин
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Через несколько часов нападению подвергся госпиталь, в который были доставлены пострадавшие, пишет The Guardian. Характер удара не уточняется, но сообщается, что при взрыве погибли не менее 11 детей. Сирийские власти «категорически отвергают» свою причастность
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Российское Минобороны считает, что в жертвах и отравлениях виновата сама оппозиция. Министерство сообщило, что 4 апреля «в период с 11.30 до 12.30 местного времени сирийская авиация нанесла удар в районе восточной окраины н. п. Хан-Шейхун по крупному складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники. На территории этого склада находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами». По данным Минобороны, именно с этого арсенала снабжались химоружием боевики на территории Ирака
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Разрушенный гараж госпиталя в городе Хан-Шейхун
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Вечером 4 апреля в Стамбуле напротив российского посольства прошел митинг. Протестующие призывали к прекращению массовых убийств в Сирии и выводу российских военных из страны. «Imperialist Russia Get out of Syria», – гласили надписи на транспарантах
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